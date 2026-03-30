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Miles de vuelos cancelados ante el aumento vertiginoso del precio del combustible para aviones. [EN]

Las aerolíneas de todo el mundo están cancelando miles de vuelos después de que la guerra en Irán provocara que los precios del combustible para aviones se duplicaran con creces

| etiquetas: guerra , irán , petróleo , vuelos cancelados
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1 comentarios
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alfon_sico #1 alfon_sico
lo siento para los que se queden en tierra para encontrarse con su familia, para empezar una nueva vida en otro país etc ... pero salvo porque se debe a una guerra atroz y que vamos a sufrir los desvaríos de un cheeto, quizá sea la única buena noticia para el planeta
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menéame