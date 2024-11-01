Miles de trabajadores notarán en la nómina una nueva deducción de hasta 340 euros aprobada en el BOE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley 5/2025, que incorpora una deducción específica en el IRPF para trabajadores con ingresos anuales iguales o inferiores a 18.276 euros, es decir, quienes cobran el Salario Mínimo Interprofesional. Aunque la norma entra en vigor formalmente en julio de 2025, la disposición señala que sus efectos serán retroactivos desde el 1 de enero de 2025, por lo que el impacto se reflejará en la declaración de la renta que se presente en 2026.