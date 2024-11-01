edición general
6 meneos
49 clics
Miles de trabajadores notarán en la nómina una nueva deducción de hasta 340 euros aprobada en el BOE

Miles de trabajadores notarán en la nómina una nueva deducción de hasta 340 euros aprobada en el BOE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley 5/2025, que incorpora una deducción específica en el IRPF para trabajadores con ingresos anuales iguales o inferiores a 18.276 euros, es decir, quienes cobran el Salario Mínimo Interprofesional. Aunque la norma entra en vigor formalmente en julio de 2025, la disposición señala que sus efectos serán retroactivos desde el 1 de enero de 2025, por lo que el impacto se reflejará en la declaración de la renta que se presente en 2026.

| etiquetas: hacienda , irpf , deducciones
5 1 1 K 51 actualidad
4 comentarios
5 1 1 K 51 actualidad
capitan__nemo #1 capitan__nemo
¿Una deduccion de impuestos o de salario?
1 K 31
rogerius #3 rogerius *
#1 «…miles de asalariados que hasta ahora tributaban por percibir el salario mínimo quedarán exentos. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, el objetivo de la medida es “garantizar que ningún trabajador a tiempo completo que cobre el SMI pague IRPF por primera vez debido a la subida salarial”.»

¿Se han currado el titular para que parezca que te quitan pasta de la nómina?
2 K 51
Cidwel #4 Cidwel
#3 Sí. Son así de torticeros
0 K 10
Peka #2 Peka
Solo afecta a la hacienda española, las haciendas vascas tienen otra retención.
0 K 11

menéame