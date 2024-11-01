edición general
Miles de israelíes hacen cola para obtener la ciudadanía portuguesa

El evento organizado por la embajada portuguesa atrae a multitudes, ante el aumento de la demanda de pasaportes de la UE entre los israelíes. [En inglés]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Aquí los anti inmigración masiva no dirán nada porque tachan tachan están pagados por los sionistas israelíes pa que les hagamos la guerra contra los árabes y musulmanes
#3 diablos_maiq
#1 ¿estos comen jamón?
Veelicus #4 Veelicus
#3 votan ultraderecha, asi que son bienvenidos
NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#3 "Israel paga a influencers hasta 7.000 dólares por publicación" www.meneame.net/story/israel-paga-influencers-hasta-7-000-dolares-publ
sotillo #8 sotillo
#1 Ratas con dinero, lo preferido de la derecha, va a estar bien poner un genocida asesino de familias de vecino en los sitios caros del país
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Importando genocidas.
meroespectador #5 meroespectador
#2 Si eligen irse no será por gusto, muy posiblemente porque lo que ven a su alrededor y en su sociedad es tan intolerable que deciden irse a un lugar "mejor" o quizás más seguro.
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#5 ojalá fuera como dices.
tul #11 tul
#5 no dice que se muden, solo quieren obtener la ciudadania para poder viajar bajo pasaporte portugues
DarthMatter #10 DarthMatter
#2 ¡Ya te digo!

Refugia a cuervos y te sacarán los ojos.
#7 tyrrelco
Pues es verdad, los pesaos racistas de la página no han aparecido todavía...curioso.
plutanasio #12 plutanasio
Papeles para todos, a ver qué dice la izmierda xD xD
