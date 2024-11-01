·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11306
clics
Escolar, Menéame y la pluralidad de los medios
5934
clics
Qué hacer si te ataca un oso: momentos de ataques captados en cámara
5407
clics
Lo que Quequé soltó en los premios de InfoLibre nadie se atrevía a decir
3821
clics
Decenas de personas rodean y fotografían en Murcia a un hombre con pelo blanco al que confundieron con Richard Gere
3126
clics
Justicia independiente, patrocina el Banco de Santander
más votadas
361
Ayuso privatiza la unidad del dolor del principal hospital público de Vallecas, que atiende a 320.000 madrileños
382
Lo que Quequé soltó en los premios de InfoLibre nadie se atrevía a decir
200
Investigan un chat en el que casi 100 hombres compartían imágenes de sus parejas desnudas en Castro Urdiales, Cantabria
231
Una marea de personas denuncia en Madrid el "timo" de la tregua en Gaza y pide la ruptura total de relaciones con Israel
379
Una nueva manifestación tras la dana pide que Mazón deje las Corts
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
28
clics
Miles de israelíes hacen cola para obtener la ciudadanía portuguesa
El evento organizado por la embajada portuguesa atrae a multitudes, ante el aumento de la demanda de pasaportes de la UE entre los israelíes. [En inglés]
|
etiquetas
:
portugal
,
israel
,
inmigracion masiva
6
1
0
K
91
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
91
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
Aquí los anti inmigración masiva no dirán nada porque tachan tachan están pagados por los sionistas israelíes pa que les hagamos la guerra contra los árabes y musulmanes
5
K
81
#3
diablos_maiq
#1
¿estos comen jamón?
1
K
21
#4
Veelicus
#3
votan ultraderecha, asi que son bienvenidos
2
K
38
#6
NPCMeneaMePersigue
#3
"Israel paga a influencers hasta 7.000 dólares por publicación"
www.meneame.net/story/israel-paga-influencers-hasta-7-000-dolares-publ
0
K
20
#8
sotillo
#1
Ratas con dinero, lo preferido de la derecha, va a estar bien poner un genocida asesino de familias de vecino en los sitios caros del país
1
K
27
#2
ur_quan_master
Importando genocidas.
4
K
55
#5
meroespectador
#2
Si eligen irse no será por gusto, muy posiblemente porque lo que ven a su alrededor y en su sociedad es tan intolerable que deciden irse a un lugar "mejor" o quizás más seguro.
0
K
7
#9
ur_quan_master
#5
ojalá fuera como dices.
0
K
11
#11
tul
#5
no dice que se muden, solo quieren obtener la ciudadania para poder viajar bajo pasaporte portugues
3
K
47
#10
DarthMatter
#2
¡Ya te digo!
Refugia a cuervos y te sacarán los ojos.
0
K
7
#7
tyrrelco
Pues es verdad, los pesaos racistas de la página no han aparecido todavía...curioso.
2
K
30
#12
plutanasio
Papeles para todos, a ver qué dice la izmierda
0
K
13
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Refugia a cuervos y te sacarán los ojos.