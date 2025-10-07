edición general
Miles de familias hipotecadas, en vilo ante el mutismo del Supremo por el IRPH

La Justicia, y el Tribunal Supremo, parecen tener cosas más importantes en las que gastar el tiempo que sacar su sentencia sobre el IRPH de las hipotecas. Miles de familias y miles y miles de € están en juego. Hace años, contradiciendo a Europa, el Supremo se posicionó del lado de los bancos y no de los consumidores. Ahora, que Europa les ha dado un tirón de orejas, parece que siguen sin querer posicionarse del lado del consumidor, ya que llevan 1 semana para publicar una sentencia. Miedo.

4 comentarios
Priorat #2 Priorat
El supremo debe estar paralizado al ver clarísimo que debe fallar a favor de los hipotecados y no saber como justificar lo habitual, una sentencia a favor de los bancos.
Robus #4 Robus
#2 O, más bien, debe estar estudiando como puede escribir una sentencia que diga lo contrario de una forma tan rebuscada que parezca que cumple lo que ha pedido Europa... y eso les lleva su tiempo.
jacm #1 jacm
El tema puede ser interesante pero mover la noticia de un medio que es un propagador de bulos estúpidos no sirve.
Por decencia mental y ética ruego que no se mueva lo que aparece en El DeBate.
#3 casicasi *
Están esperando a que Ana Patricia Botín termine de redactar la sentencia entre mariscada y mariscada.
