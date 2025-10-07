Miles de familias hipotecadas, en vilo ante el mutismo del Supremo por el IRPH

La Justicia, y el Tribunal Supremo, parecen tener cosas más importantes en las que gastar el tiempo que sacar su sentencia sobre el IRPH de las hipotecas. Miles de familias y miles y miles de € están en juego. Hace años, contradiciendo a Europa, el Supremo se posicionó del lado de los bancos y no de los consumidores. Ahora, que Europa les ha dado un tirón de orejas, parece que siguen sin querer posicionarse del lado del consumidor, ya que llevan 1 semana para publicar una sentencia. Miedo.