Milei vende espejitos de colores

La Casa Blanca presentó un acuerdo comercial entre EEUU y cuatro países de Latinoamérica, Argentina entre ellos. “Alianza estratégica”, “valores compartidos”, “mercados abiertos”… Pero la asimetría es evidente: los cuatro países se comprometen a “abrir sus mercados” y otorgar “acceso preferencial” a los productos estadounidenses, mientras Washington apenas levanta algunos aranceles sobre bienes muy específicos y mantiene el armazón de su política comercial prácticamente intacto. Hay 3 beneficios para la Argentina y 24 para EEUU.