Milei vende espejitos de colores

La Casa Blanca presentó un acuerdo comercial entre EEUU y cuatro países de Latinoamérica, Argentina entre ellos. “Alianza estratégica”, “valores compartidos”, “mercados abiertos”… Pero la asimetría es evidente: los cuatro países se comprometen a “abrir sus mercados” y otorgar “acceso preferencial” a los productos estadounidenses, mientras Washington apenas levanta algunos aranceles sobre bienes muy específicos y mantiene el armazón de su política comercial prácticamente intacto. Hay 3 beneficios para la Argentina y 24 para EEUU.

3 comentarios
El artículo es para ponerse a llorar si eres Argentino
Me recuerda cuando los Españoles llegaron a América con sus espejos y sus alhajas...
El acuerdo comercial anunciado ahora funciona como la pata “institucional” de ese rescate financiero. Si el swap y el pago al FMI consolidan la tutela de Estados Unidos sobre la política monetaria y cambiaria, el marco de “comercio e inversión recíproca” extiende esa tutela sobre el régimen regulatorio, el comercio exterior, los datos, la propiedad intelectual y los recursos naturales. No es la Argentina ganando “acceso” al mercado norteamericano; es Estados Unidos ganando un derecho de admisión permanente sobre la economía argentina.

Como siempre la banca gana y ya sabemos quien es la banca aqui...
