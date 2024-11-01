Milei y Trump: Qué es el fascismo psicotizante y por qué habla de "libertad"

“El capitalismo es como Drácula: chupa la sangre de la clase trabajadora”, sostiene Rocco Carbone sobre la raíz del fenómeno. El filósofo y analista político vincula el auge libertario con una estrategia del poder para inhibir la organización popular. “El fascismo es una herramienta del capitalismo en crisis”, definió al explicar su concepto de fascismo psicotizante. “Tiene muchas funciones: una de ellas es inhibir la revolución y, en este momento, la emancipación radical”,“esa palabra, la libertad, que es antiquísima, funciona hoy como emba...