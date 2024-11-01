edición general
5 meneos
5 clics

Milei intervino el puerto de Ushuaia antes de reunirse con Trump

Un operativo sorpresivo con fuerzas federales tomó el control total del puerto en la madrugada del miércoles, desalojó a los trabajadores y abrió un fuerte conflicto político, sindical y laboral en una infraestructura clave para la provincia de Tierra del Fuego. Denuncian una futura privatización y un eventual acuerdo internacional con Estados Unidos, que incluiría al Puerto de Ushuaia como punto estratégico.

| etiquetas: milei , trump , argentina , bases militares estadounidenses
5 0 0 K 67 politica
2 comentarios
5 0 0 K 67 politica
elparches #1 elparches
Relacionado -> "Operación Tridente": la polémica decisión de Milei que permite a soldados de EE.UU. realizar ejercicios militares en 3 bases navales de Argentina.
www.bbc.com/mundo/articles/c98dr76l7mro
0 K 20
#2 Pingocho
Ya está tardando para crear su propio ICE, como su ídolo.
0 K 10

menéame