Milei intervino el puerto de Ushuaia antes de reunirse con Trump

Un operativo sorpresivo con fuerzas federales tomó el control total del puerto en la madrugada del miércoles, desalojó a los trabajadores y abrió un fuerte conflicto político, sindical y laboral en una infraestructura clave para la provincia de Tierra del Fuego. Denuncian una futura privatización y un eventual acuerdo internacional con Estados Unidos, que incluiría al Puerto de Ushuaia como punto estratégico.