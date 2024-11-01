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Milei se entrega a Israel y convierte la política en cruzada ideológica

Milei se entrega a Israel y convierte la política en cruzada ideológica

No fue un viaje institucional. Fue una declaración de principios. Durante tres días, Javier Milei recorrió Israel en una visita que coincidía con el 78º aniversario de su independencia. Pero lo importante no fue la agenda oficial. Fue el mensaje. Y el mensaje es claro: alineamiento total, sin matices, sin distancia, sin diplomacia clásica. En Jerusalén recibió la Medalla Presidencial de Honor, el mayor reconocimiento civil del país. Un gesto político que no se regala. Isaac Herzog lo dejó claro al elogiar su “mensaje moral”.

| etiquetas: milei , israel , sionismo , politica , cruzada ideologica
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6 comentarios
14 3 0 K 209 Argentina
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Se entrega no, se vende. Y con él a todos los argentinos.
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Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Ambas cosas, se vende, pero lo hace con gusto, arrastrándose, agachando las orejas y pidiendo caricias en el lomo.
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Bourée #4 Bourée
" Es una redefinición del papel del Estado argentino en el mundo. Más ideológica que diplomática. Más doctrinal que estratégica. Y cada vez más lejos de cualquier equilibrio.

Cuando un gobierno sustituye la política por la fe y el análisis por consignas, ya no está gobernando: está imponiendo una visión del mundo sin espacio para la discrepancia."
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manzitor #3 manzitor
La historia está llena de lerdos, siervos y otras alimañas humanas. Milei la verdad es que encarna mogollón de personajes en uno solo, un crack.
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Bourée #5 Bourée
#0 Estás que te sales hoy {0x1f603} {0x1f603}
:pagafantas: :pagafantas:
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Lutin #6 Lutin
Milei es un payaso consumado, lo extraño para mí es que haya este nivel de majaderos entre los votantes argentinos, supongo que estaban muy hartos del anterior gobierno para lanzarse en manos de este engendro fundamentalista, ahora no sólo en lo económico sino también en lo religioso por defender el sionismo más rampante y genocida.
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menéame