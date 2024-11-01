Milei busca limitar la protección de glaciares para atraer inversiones

El presidente Javier Milei se dispone a dar un paso decisivo en su cruzada por desregular la economía de Argentina: una reforma en la ley de protección de glaciares que abrirá las puertas a millonarias inversiones mineras en el país sudamericano, en el que hasta ahora ha prevalecido un paradigma de protección de los recursos hídricos. La normativa vigente, sancionada en 2010, impide la exploración y explotación minera en glaciares y ambientes periglaciares, definidos como área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico.