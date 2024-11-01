Milei arrincona al periodismo argentino crítico con el Gobierno

La cantidad de periodistas, trabajadores de prensa y fotógrafos que sufrieron agresiones por las fuerzas de seguridad durante la cobertura de manifestaciones aumentó un 66% respecto a 2024. Milei pretende derogar el Estatuto del Periodista.El proyecto de derogación está incluido dentro de la reforma laboral impulsada por el partido oficialista de La Libertad Avanza. Desde el Gobierno argumentan que la norma precisa una modernización y adelantaron que será tratada en sesiones extraordinarias durante febrero.
| etiquetas: argentina , milei , ariincona , periodismo , critico , regimen
De la gilipollez esa de "que viene
la ETAel kirchnerismo" paso de contestar. El mismo patrón en todos lados, tenéis la imaginación en el culo.
Hay que joderse.
- Define el régimen salarial, incluyendo horas de trabajo, remuneraciones mínimas, vacaciones, condiciones de despido etc
- Obliga a un carnet/matrícula.
Oh, si, muy fiables.
Estoy seguro que a los periodistas que dependen de subvenciones de kirchneristas y no pueden sobrevivir en el libre mercado porque no aportan nada, a esos les perjudica, si.
Ahora las reformas laborales se hacen por twitter? O eso del twitter es las excusas que has encontrado para defender a tu amo?
Pues vaya una mierda de excusa. Estás perdiendo cualidades como vocero oficial del gobierno de Milei.