Milei arrincona al periodismo argentino crítico con el Gobierno

La cantidad de periodistas, trabajadores de prensa y fotógrafos que sufrieron agresiones por las fuerzas de seguridad durante la cobertura de manifestaciones aumentó un 66% respecto a 2024. Milei pretende derogar el Estatuto del Periodista.El proyecto de derogación está incluido dentro de la reforma laboral impulsada por el partido oficialista de La Libertad Avanza. Desde el Gobierno argumentan que la norma precisa una modernización y adelantaron que será tratada en sesiones extraordinarias durante febrero.