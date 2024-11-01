edición general
Milei arrincona al periodismo argentino crítico con el Gobierno

La cantidad de periodistas, trabajadores de prensa y fotógrafos que sufrieron agresiones por las fuerzas de seguridad durante la cobertura de manifestaciones aumentó un 66% respecto a 2024. Milei pretende derogar el Estatuto del Periodista.El proyecto de derogación está incluido dentro de la reforma laboral impulsada por el partido oficialista de La Libertad Avanza. Desde el Gobierno argumentan que la norma precisa una modernización y adelantaron que será tratada en sesiones extraordinarias durante febrero.

Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
¡LIBERTAD CARAJO! Para decir lo que yo quiera. ¡Huid como de la peste de la gente que tenga todo el día en la boca una palabra! Muy posiblemente lo que quiere es follarse esa palabra con un bate de béisbol engarzado con cristales.
4 K 63
vviccio #1 vviccio *
Hace como Maduro: libertad para robar.
0 K 11
#16 Leon_Bocanegra *
#15 yo no debería informarme, son los periodistas argentinos los que están en contra de esa derogación y los que dicen que esto pone en peligro la libertad de prensa. Pero oye, que sabrán esos? Seguro que no se han buscado de que va el estatuto,como dices haber hecho tú


De la gilipollez esa de "que viene la ETA el kirchnerismo" paso de contestar. El mismo patrón en todos lados, tenéis la imaginación en el culo.
0 K 11
#7 Leon_Bocanegra
#6 claro, va a ser eso lo que preocupa de la reforma de ese estatuto. La cantidad de hora semanales de los contratos.

Hay que joderse.
0 K 11
Findeton #8 Findeton
#7 La realidad es la que es, el estatuto del periodista básicamente:
- Define el régimen salarial, incluyendo horas de trabajo, remuneraciones mínimas, vacaciones, condiciones de despido etc
- Obliga a un carnet/matrícula.
0 K 9
#9 Leon_Bocanegra
#8 claro, pero los periodistas no lo saben y por eso están preocupados por la derogación.
0 K 11
Findeton #10 Findeton
#9 ¿Te refieres a esos mismos periodistas que se quejan de que el gobierno nacional ya no les paga pauta oficial y que siguen cobrando pauta de las provincias kirchneristas? ¿Esos que sólo saben vivir del dinerito calentito estatal?

Oh, si, muy fiables.
0 K 9
#12 Leon_Bocanegra
#10 hombre ,por supuesto, cualquiera que diga algo en contra de tu amo, no es de fiar. Es más, habría que prohibirles trabajar.
0 K 11
Findeton #13 Findeton *
#12 Sigues sin mencionar exactamente qué cosas tan necesarias tiene el Estatuto del Periodista, aparte de un carnet obligatorio y ciertas condiciones laborales/sueldo/horas/vacaciones/etc.
0 K 9
#14 Leon_Bocanegra *
#13 no lo menciono porque , al igual que tú, lo desconozco. Solo que a mí no me pagan por defender a Milei y entonces no tengo necesidad de ir por ahí aparentando que me se de memoria el estatuto del periodista argentino. No mucho menos aparentando que su derogación no perjudica a los periodistas aunque ellos digan que si.
0 K 11
Findeton #15 Findeton
#14 Yo sí he buscado de qué va el Estatuto del Periodista y va de eso y nada más, carnet y condiciones laborales. Deberías informarte antes de criticar por criticar.

Estoy seguro que a los periodistas que dependen de subvenciones de kirchneristas y no pueden sobrevivir en el libre mercado porque no aportan nada, a esos les perjudica, si.
0 K 9
Arzak_ #5 Arzak_
Maldito Milei comunista, cerrando las bocas que lo critican. Prácticas típicas de las dictaduras bolivarianas. ¡Libertá carajo! 8-D
0 K 11
Findeton #11 Findeton
#5 ¿Exactamente de qué forma está cerrando bocas?
0 K 9
Findeton #3 Findeton *
Oh dios mío, un gobierno que no prohibe pero sí responde por twitter. ¡Qué peligro! ¡No me imagino qué diría Oscar Puente al respecto!
0 K 9
#4 Leon_Bocanegra *
#3 Milei pretende derogar el Estatuto del Periodista.El proyecto de derogación está incluido dentro de la reforma laboral impulsada por el partido oficialista de La Libertad Avanza.


Ahora las reformas laborales se hacen por twitter? O eso del twitter es las excusas que has encontrado para defender a tu amo?

Pues vaya una mierda de excusa. Estás perdiendo cualidades como vocero oficial del gobierno de Milei.
0 K 11
Findeton #6 Findeton
#4 El estatuto del periodista es innecesario. Que cada cual negocie su contrato y si quiere trabajar 40h semanales y no un máximo de 36, pues no está mal.
0 K 9

