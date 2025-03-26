edición general
3 meneos
25 clics
El milagro tiene un límite: por qué China no quiere (ni puede) curar su gran talón de Aquiles

El milagro tiene un límite: por qué China no quiere (ni puede) curar su gran talón de Aquiles

La segunda mayor economía del planeta produce más que nunca y exporta a un ritmo histórico, pero sus propios ciudadanos consumen cada vez menos.

| etiquetas: china , talón aquiles , consumo
3 0 1 K 22 actualidad
2 comentarios
3 0 1 K 22 actualidad
Andreham #1 Andreham
Esto me acaba de recordar a esa crisis terrible de inmobiliarias chinas que nos comentaron hace unos años, ¿qué pasó con aquello?
2 K 26
Olepoint #2 Olepoint *
Buscar la felicidad solo en el consumo es otra manera de "drogarse".

Si quieres ser un drogadicto toda tu vida, hayá tú. Hay muchas fuentes de felicidad, el secreto está en conocerlas y "practicarlas", cuantas más formas de obtener felicidad practiques, mejor.
0 K 8

menéame