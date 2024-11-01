Mike Pompeo se convierte en asesor de la empresa de defensa ucraniana que busca impulsar misiles (inglés)

Ex EE.UU. Secretario de Estado Mike Pompeo se ha unido al consejo asesor de la principal empresa de defensa de Ucrania, reconocida por sus drones de largo alcance capaces de atacar objetivos en lo profundo de Rusia, mientras continúa una investigación por corrupción. Sin embargo, el escrutinio público sigue siendo intenso durante una investigación de corrupción en curso. Los ejecutivos de Fire Point insisten en que no tienen nada que ocultar y que están operando bajo estrictos protocolos de ley marcial, e incluso encargan una auditoría indep...
| etiquetas: mike pompeo , asesor , empresa , ucrania , misiles