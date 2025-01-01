Miguel de Cervantes y de Cortinas... y su pueblo maldito

Miguel de Cervantes y de Cortinas, alcalaíno de nacimiento, nunca se apellidó Saavedra. Lo de Saavedra viene de una parte lejana de su familia paterna que daba más abolengo a su propia firma en sus obras. Su madre, Leonor de Cortinas, era de “mejor” familia que la de su padre. Los Cortinas eran de Arganda del Rey y vivían en una lujosa casa situada en la calle San Juan y hay quien afirma que, posiblemente, Miguel de Cervantes naciera en Arganda del Rey antes de ser llevado a bautizar a Alcalá de Henares once días más tarde.