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Miguel Ángel Llamas, más allá del candidato de Podemos en Castilla y León: es profesor en la Complutense

Miguel Ángel Llamas, más allá del candidato de Podemos en Castilla y León: es profesor en la Complutense

Llamas llegó a Salamanca con su familia cuando tenía 12 años y allí construyó toda su trayectoria formativa. En la Universidad de Salamanca obtuvo dos licenciaturas —en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración— y completó su formación con un Máster en Democracia y Buen Gobierno y otro en Práctica Jurídica.

| etiquetas: podemos , castilla y león , elecciones
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11 comentarios
5 1 8 K -9 actualidad
woody_alien #2 woody_alien
Tómense sus iniciales para saber cómo le irá.
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#4 Arcadiano *
#2 el no a la guerra y las constantes agresiones de una extrema derecha sin control van a cambiar las tornas.

La gente no es gilipollas. Han visto lo brutal de Sarah y a él le han tirado cristales rotos.
Estan totalmente fuera de control y pronto empezarán con cedenas a pegar a la gente.
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Sergio_ftv #6 Sergio_ftv
#2 De ser así será gracias a las mentiras de las Cloacas de la derecha y los cloaqueros anticonstitucionalistas encantados de la vida, de tragar, de las mentiras y de ser unos tramposos antidemócratas.
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#8 guillersk
#2 mis dies
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YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo *
te sorprende? Pablemos presentando a unas elecciones a alguien que ni vive ni trabaja en ese territorio, un paracaidista señalado por el dedo del partido desde la Villa y Corte de Madrid. seguid así, luego los llantos y que si el fascismo y blablablá. no ha dado un palo al agua fuera de la burbuja de la Uni y no ha gestionado ni una comunidad vecinal. pues en Pablemos dicen que es la persona más adecuada para que nos gobierne a los castellanos y leoneses. idos a cagar!
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#5 Arcadiano
#3 y lo es. A quien prefieres a mañueco?
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#7 Arcadiano
#3 están votando negativo, les jode un tío con semejante preparación dispursndese cara a cara la región con 4 inútiles. xD xD xD yo también sentiría vergüenza
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#10 guillersk *
#7 vamos a ver esta noche...
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#11 Arcadiano
#10 pues lo vamos a ver. Y te lo voy a restregar.
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silvano.jorge #9 silvano.jorge
léete el artículo, vive en Zamora.
Sorprendentemente para el ojete habla bien de él. No sé dónde está la trampa.
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#1 Arcadiano
Lo que el artículo no dice es que es un feminista increíble. Dicho por la propia iréne montero. Un genio de la politica y un referente para el feminismo.
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menéame