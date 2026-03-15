Miguel Ángel Llamas, más allá del candidato de Podemos en Castilla y León: es profesor en la Complutense

Llamas llegó a Salamanca con su familia cuando tenía 12 años y allí construyó toda su trayectoria formativa. En la Universidad de Salamanca obtuvo dos licenciaturas —en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración— y completó su formación con un Máster en Democracia y Buen Gobierno y otro en Práctica Jurídica.
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La gente no es gilipollas. Han visto lo brutal de Sarah y a él le han tirado cristales rotos.
Estan totalmente fuera de control y pronto empezarán con cedenas a pegar a la gente.
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Sorprendentemente para el ojete habla bien de él. No sé dónde está la trampa.