Miguel Ángel Llamas, más allá del candidato de Podemos en Castilla y León: es profesor en la Complutense

Llamas llegó a Salamanca con su familia cuando tenía 12 años y allí construyó toda su trayectoria formativa. En la Universidad de Salamanca obtuvo dos licenciaturas —en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración— y completó su formación con un Máster en Democracia y Buen Gobierno y otro en Práctica Jurídica.