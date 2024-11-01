Miguel Aguilar: «Más allá de la tecnología, el corazón de la edición es humano y tiene un ecosistema frágil»

Esta conversación con el director literario al frente de Taurus, Debate y Random House, Miguel Aguilar (Madrid, 1976), se celebra durante el Coloquio de editores europeos en el marco de las Conversaciones Literarias de Formentor en Aranjuez, que reúne a los principales editores europeos —y no pocos creadores— bajo la acuciante mutación provocada por la IA. Mientras unos prefieren atarse al mástil para «no escuchar sus cantos de sirena», otros hablan de «esa ilusión de inmunidad pueril». Hay cierto aroma del fin de un mundo.