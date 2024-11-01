Mientras presume de puntualidad, Iberia ha tardado ocho días en avisar a sus clientes de que les habían robado sus datos para venderlos en la dark web

Iberia, principal aerolínea española, ha sufrido un supuesto ciberataque que ha comprometido datos internos de la compañía, además de personales de algunos de sus clientes. La filtración fue alertada por Daily Dark Web el 14 de noviembre: el medio especializado señalaba que un actor malicioso aseguraba la puesta en venta de 77 GB de datos internos de Iberia por 150.000 dólares en la dark web. La aerolínea comunicó esta brecha de seguridad a sus clientes una semana después.