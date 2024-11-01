edición general
Mientras Portugal ha conseguido equilibrar su red educativa, España incrementa la distancia socioeconómica entre alumnos de la pública y la concertada. Lidera la dualización social de la OCDE

La brecha educativa en la península ibérica es cada vez más pronunciada. Los últimos análisis basados en los datos de PISA 2022 sitúan a España como el país de la OCDE con mayor distancia socioeconómica entre el alumnado de la red pública y el de la concertada. El estudio elaborado por Save the Children a partir del índice ISEC de la OCDE permite cuantificar esa fractura. El ISEC mide el estatus económico, social y cultural del alumnado a través del nivel formativo y ocupacional de los progenitores y de los recursos materiales del hogar.

skaworld #2 skaworld *
Me cuesta un poco entender el significado de la foto...

Gopniks de micolor en una escuela china?
Caganet psicodélico asiático?
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Los hijos del moñetas, donde deben estar, con ricos.
#1 Galton
El programa educativo del PP esta dando sus frutos... concertada, regalada, segregada... :take: :take: :take:
#4 Eukherio
Está comparando un país con más de 20% de escuelas concertadas y uno con menos del 5%. Pero vamos, que lo cierto es que aquí las concertadas no dejan de actuar como privadas low cost, mientras que en otros sitios sí que responden a otras necesidades, y por eso pasan estas cosas. En Portugal hay bastantes más centros privados, y es ahí donde van los niños bien, mientras que en España muchos se conforman con los centros concertados para que sus niños no tengan que ir con extranjeros.
