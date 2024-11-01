Mientras Portugal ha conseguido equilibrar su red educativa, España incrementa la distancia socioeconómica entre alumnos de la pública y la concertada. Lidera la dualización social de la OCDE

La brecha educativa en la península ibérica es cada vez más pronunciada. Los últimos análisis basados en los datos de PISA 2022 sitúan a España como el país de la OCDE con mayor distancia socioeconómica entre el alumnado de la red pública y el de la concertada. El estudio elaborado por Save the Children a partir del índice ISEC de la OCDE permite cuantificar esa fractura. El ISEC mide el estatus económico, social y cultural del alumnado a través del nivel formativo y ocupacional de los progenitores y de los recursos materiales del hogar.