edición general
6 meneos
78 clics
Mientras los pijos buscan autenticidad, la ciudad pierde la suya

Mientras los pijos buscan autenticidad, la ciudad pierde la suya

En los últimos años, asistimos a un fenómeno que, aunque presentado como novedoso en titulares de prensa, lleva tiempo gestándose en silencio: las élites urbanas -los pijos- ya no desean vivir en los barrios de siempre.

| etiquetas: pijos , élites urbanas , ciudades , barrios , mudarse , barcelona
5 1 0 K 65 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 65 actualidad
skaworld #2 skaworld
Tambien hay cierto puntito... de que el nacional de toda la vida de barrio bien, ve que llega un fondo inmobiliario y compra casas en su habitat natural por mas de lo que puede pagar el, pese a tener el riñon bien forrado... y se tiene que ir a la siguiente zona donde se lo puede permitir... Luego eso si ya te lo justifican como quieren pero no es la primera ni la segunda vez q escucho el "yo no puedo permitirme vivir en donde vivieron mis padres"
0 K 11
#1 Leon_Bocanegra
Que auténticos los de la foto. Como expresan su autenticidad a través de sus "outfits" (se dice así, no?)
0 K 10
#3 alkalin
En realidad es un proceso de gentrificación ya que no les queda mas remedio que irse a otro barrio. Lo demás es adorno.

Ya pasó este proceso hace décadas, hasta hace no mucho los hijos de Pedralbes iban a Sant Cugat porqué en 3 paradas de FGC estás en Sarrià. Ahora que Sant Cugat está prohibitivo toca el turno de los barrios trabajadores aprovechando la reconversión que está experimentando Barcelona.

El ayuntamiento lo alienta como forma pseudo-natural de eugenesia residencial.
0 K 7

menéame