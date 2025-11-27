Mientras los pijos buscan autenticidad, la ciudad pierde la suya

En los últimos años, asistimos a un fenómeno que, aunque presentado como novedoso en titulares de prensa, lleva tiempo gestándose en silencio: las élites urbanas -los pijos- ya no desean vivir en los barrios de siempre.
Ya pasó este proceso hace décadas, hasta hace no mucho los hijos de Pedralbes iban a Sant Cugat porqué en 3 paradas de FGC estás en Sarrià. Ahora que Sant Cugat está prohibitivo toca el turno de los barrios trabajadores aprovechando la reconversión que está experimentando Barcelona.
El ayuntamiento lo alienta como forma pseudo-natural de eugenesia residencial.