Mientras Milei sigue recortando en la prevención de incendios, ya se quemaron más de 2.000 hectáreas en Chubut

El Gobierno nacional recortó 81% el presupuesto para prevenir y combatir incendios en 2024, y 70% el año pasado.

milei , recortes , motosierra , incendios , chubut , argentina
4 comentarios
Pixmac
Hay que comprar cazas obsoletos, que es lo importante para Milei.
1 K 40
Jointhouse_Blues
Siguiendo el modelo marcado por el ppvox, todo un genio.
2 K 27
TooBased
Dejen que el fuego sea libre
0 K 12

