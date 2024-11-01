Mientras Alemania las excluye, Suiza debate si las mujeres también deberían hacer el servicio militar

Desde hace unas semanas, en Suiza se vive un debate intenso sobre si modificar su sistema de servicio obligatorio para hacerlo universal: es decir, que no solo los hombres, sino también las mujeres, estén obligadas a participar. Este debate llega en un momento en que otros países europeos también están revisando sus políticas de reclutamiento militar. Como señala un reciente análisis, algunos vecinos han optado por el servicio obligatorio a ambos géneros, mientras que otros mantienen la obligación solo para hombres.
| etiquetas: alemania , suiza , mujeres , servicio militar
De hecho, se les debería dar el privilegio y traer de vuelta la mili. Pero en esta ocasión, solo para mujeres.
La igualdad a la carta no es igualdad, hay que aceptar los beneficios y las partes desagradables por igual.
Las feministas tienen muy bien armado el discurso, te afirmaran que antes de feministas son pacíficas y se quedan tan panchas.
Será que hay techos de cristal por los que no se quiere luchar. Mejor acantilados de cristal como dice Irene