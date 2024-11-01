edición general
Mientras Alemania las excluye, Suiza debate si las mujeres también deberían hacer el servicio militar

Mientras Alemania las excluye, Suiza debate si las mujeres también deberían hacer el servicio militar

Desde hace unas semanas, en Suiza se vive un debate intenso sobre si modificar su sistema de servicio obligatorio para hacerlo universal: es decir, que no solo los hombres, sino también las mujeres, estén obligadas a participar. Este debate llega en un momento en que otros países europeos también están revisando sus políticas de reclutamiento militar. Como señala un reciente análisis, algunos vecinos han optado por el servicio obligatorio a ambos géneros, mientras que otros mantienen la obligación solo para hombres.

sorrillo #1 sorrillo
Es incomprensible que tras tantos años de lucha por la igualdad las mujeres aún no hayan conseguido esa obligatoriedad.

#5 omega7767 *
#1 menuda discriminación.

De hecho, se les debería dar el privilegio y traer de vuelta la mili. Pero en esta ocasión, solo para mujeres.

#6 Katos
#1 que no haya grupos de feministas protestando es la viva imagen de que no quieren igualdad quieren privilegios

Alakrán_ #10 Alakrán_
#1 Sobre todo que el colectivo que siempre lucha por eliminar las discriminaciones contra la mujer guarde un silencio cómplice.

La igualdad a la carta no es igualdad, hay que aceptar los beneficios y las partes desagradables por igual.

Las feministas tienen muy bien armado el discurso, te afirmaran que antes de feministas son pacíficas y se quedan tan panchas.

Gry #2 Gry
Eso tiene que ser anticonstitucional, estoy seguro de que Alemania tiene algún artículo contra la discriminación por razón raza, sexo, etc... :troll:

Torrezzno #4 Torrezzno
Sin quieren igualdad real deberían ser las feministas las primeras en pedirlo

#7 Katos
#4 aún recuerdo las protestas por trabajar n fuera de casa y morir más en accidente laboral. Suicidarse.

Será que hay techos de cristal por los que no se quiere luchar. Mejor acantilados de cristal como dice Irene

#9 diablos_maiq
Se ve que la función de las mujeres es producir nuevos soldados.

CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
hay si que hay lucha hermanas!!!! :troll: :troll: :troll:

miga0000 #8 miga0000
Suiza siempre más adelantado que el resto de países de Europa


