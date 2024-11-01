Mientras Alemania las excluye, Suiza debate si las mujeres también deberían hacer el servicio militar

Desde hace unas semanas, en Suiza se vive un debate intenso sobre si modificar su sistema de servicio obligatorio para hacerlo universal: es decir, que no solo los hombres, sino también las mujeres, estén obligadas a participar. Este debate llega en un momento en que otros países europeos también están revisando sus políticas de reclutamiento militar. Como señala un reciente análisis, algunos vecinos han optado por el servicio obligatorio a ambos géneros, mientras que otros mantienen la obligación solo para hombres.