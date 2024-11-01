edición general
Miembro del Comité Judicial de la Cámara, Eric Swalwell, durante la comparecencia de Jack Smith: «¡Mis colegas republicanos son un chiste!» [ENG]

«Estos tipos, mis colegas republicanos, son un chiste», dijo Swalwell. «Estos tipos tienen muchísima suerte de no estar bajo juramento, porque entonces tendrían que decir lo que realmente piensan de Trump. Le llaman corrupto. Le llaman cruel. Le llaman canalla. Os lo he oído decir a todos. Pero cuando se encienden las luces y las cámaras, sois insignificantes, sois pequeños, os encogéis» Todo esto es un teatro. Y, señor Smith, usted es el último acto que han traído. Pero no pueden borrar lo que ocurrió el 6 de enero, porque lo vimos todos.

powernergia #2 powernergia
Cuando vean que el apoyo del electorado de hunde históricamente todos negaran haberlo conocido y/o apoyado jamas.
#1 Grahml *
«My republican colleagues are a fucking joke!» habría sonado más impactante, pero aún así, les humilló públicamente con esta parodia de aquelarre.

Porque todo el mundo bien sabe lo que los repúblicanos que apoyan hoy a Trump, piensan de él.
