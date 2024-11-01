edición general
El miedo a perder el empleo por la IA crece y ya afecta al 40% de los trabajadores

La inquietud es clara: el 40% de los empleados teme perder su empleo debido a la IA, frente al 28% en 2024. Este aumento del miedo a quedarse obsoleto está erosionando el compromiso y la capacidad de las personas para rendir al máximo. Solo el 44% afirma prosperar en su trabajo, una caída significativa respecto a años anteriores e incluso por debajo de los niveles durante la pandemia. La falta de alineación entre la alta dirección, RR. HH. y los empleados agrava la situación. Esta desconexión amenaza con frenar el crecimiento.

3 comentarios
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
—A mí no me afecta para nada.
—¿Cómo que no? ¿a qué te dedicas?
—Soy el del camión de la mierda. Ya sabes, "Desatascos García e Hijos".
—Ah, pues no, no te afecta.
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Aún peor si es la misma IA la que te va a despedir
#3 Ninrojo
Si fuera un manager, pelota, rastrero, chivato, esquirol, lame culos ect. ect. ect.
Estaría mas preocupado y sobre todo jefe incompetente que de esos están las empresas abarrotas
