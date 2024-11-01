edición general
11 meneos
135 clics
El miedo cambia de bando

El miedo cambia de bando  

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases y barcos estadounidenses en la región. El cuerpo armado iraní afirmó haber alcanzado un centro de comunicaciones israelí en el sur de Tel Aviv, además de centros militares en Jerusalén y Haifa. ???????? Durante toda la noche, Tel Aviv recibió el mismo trato que ofrecen a Gaza desde hace dos años y medio. Barrios enteros están siendo destrozados. Hay mucho miedo en las calles. La población está en confinamiento parcial.Las calles están vacías por

| etiquetas: guerra iran-israel. , tel-avid atacada
9 2 0 K 119 actualidad
3 comentarios
9 2 0 K 119 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Fuck around, and find about, hijos de la grandísima puta.
1 K 29
#2 F.c.r *
Ojalá sea cierto!! Me duele en el alma desear el mal, pero la empatía es algo que perdieron estos (me guardo para mí el adjetivo). Y que se jodan después de tanto daño y tanta destrucción que han llevado por el mundo...
0 K 10
#3 Kamo *
www.3cat.cat/3catinfo/tel-aviv-en-ruines-o-el-burj-khalifa-en-flames-i

Imágenes hechas con IA que hacen creer que Israel está en ruinas pero no es así
0 K 6

menéame