El miedo cambia de bando  

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció una nueva oleada de ataques contra Israel y contra bases y barcos estadounidenses en la región. El cuerpo armado iraní afirmó haber alcanzado un centro de comunicaciones israelí en el sur de Tel Aviv, además de centros militares en Jerusalén y Haifa. ???????? Durante toda la noche, Tel Aviv recibió el mismo trato que ofrecen a Gaza desde hace dos años y medio. Barrios enteros están siendo destrozados. Hay mucho miedo en las calles. La población está en confinamiento parcial.Las calles están vacías por