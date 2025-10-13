Microsoft siguió "ilegalmente" a los estudiantes a través de '365 Education', dice el organismo de control de datos [Eng]

Un grupo de privacidad digital austriaco ha reclamado la victoria sobre Microsoft después de que el regulador de protección de datos del país dictaminó que el gigante del software rastreó "ilegalmente" a los estudiantes a través de su plataforma 365 Education
y utilizó sus datos. Los de Redmond han argumentado que las escuelas y las autoridades educativas son responsables del GDPR (“General Data Protection Regulation
”). — En español #1
Más en #2
y #3
noyb dijo que el fallo [PDF] de la Autoridad de Protección de Datos de Austria también confirmó que Microsoft había tratado de transferir la responsabilidad de las solicitudes de acceso a las escuelas… » ver todo el comentario
www.meneame.net/story/microsoft-bloquea-posibilidad-omitir-cuenta-micr
www.meneame.net/story/inesperado-regreso-windows-7-alcanza-casi-10-mer