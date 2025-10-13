edición general
Microsoft siguió "ilegalmente" a los estudiantes a través de '365 Education', dice el organismo de control de datos [Eng]

Un grupo de privacidad digital austriaco ha reclamado la victoria sobre Microsoft después de que el regulador de protección de datos del país dictaminó que el gigante del software rastreó "ilegalmente" a los estudiantes a través de su plataforma 365 Education y utilizó sus datos. Los de Redmond han argumentado que las escuelas y las autoridades educativas son responsables del GDPR (“General Data Protection Regulation”). — En español #1 Más en #2 y #3

juvenal
En Educación de Castilla y León se utiliza todo el entramado de Microsoft tanto para profesores como para alumnos
Rorschach_
Un grupo de privacidad digital austriaco ha reclamado la victoria sobre Microsoft después de que el regulador de protección de datos del país dictaminó que el gigante del software "ilegalmente" rastreó a los estudiantes a través de su plataforma 365 Education y utilizó sus datos.

noyb dijo que el fallo [PDF] de la Autoridad de Protección de Datos de Austria también confirmó que Microsoft había tratado de transferir la responsabilidad de las solicitudes de acceso a las escuelas…   » ver todo el comentario
Rorschach_
GPDR son las siglas en inglés de “General Data Protection Regulation” (Reglamento General de Protección de Datos), aunque comúnmente se usa GDPR o su traducción al español, RGPD. Es una ley de la Unión Europea que busca reforzar la protección de datos personales, otorgando más control a los ciudadanos sobre su información y estableciendo reglas estrictas para las empresas que recopilan, procesan o almacenan datos de residentes europeos. Esta normativa entró en vigor el 25 de mayo de 2018 y aplica incluso a empresas que no residen en la UE pero tratan datos de europeos.
