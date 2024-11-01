El inesperado regreso de Windows 7: alcanza casi el 10% del mercado cuando Microsoft se dispone a jubilar Windows 10

El sistema que quedó sin soporte en 2020 y que incluso vio terminar su programa de actualizaciones extendidas en 2023 reapareció con fuerza. En cuestión de semanas pasó de cuotas cercanas al 3% a registrar un 9,61% en septiembre. La magnitud del salto hace difícil imaginar migraciones masivas hacia un software tan antiguo, pero los números están ahí.