edición general
3 meneos
21 clics
El inesperado regreso de Windows 7: alcanza casi el 10% del mercado cuando Microsoft se dispone a jubilar Windows 10

El inesperado regreso de Windows 7: alcanza casi el 10% del mercado cuando Microsoft se dispone a jubilar Windows 10

El sistema que quedó sin soporte en 2020 y que incluso vio terminar su programa de actualizaciones extendidas en 2023 reapareció con fuerza. En cuestión de semanas pasó de cuotas cercanas al 3% a registrar un 9,61% en septiembre. La magnitud del salto hace difícil imaginar migraciones masivas hacia un software tan antiguo, pero los números están ahí.

| etiquetas: inesperado , regreso , windows , alcanza , mercado , microsoft
3 0 0 K 43 tecnología
4 comentarios
3 0 0 K 43 tecnología
#1 doppel *
porque un sistema operativo debe ser siempre una base y nada más. Yo volvería a lo que considero un techo en los SS.OO.: windows 2000 o XP
0 K 19
#2 ombresaco
#1 El problema es definir qué es la base. Si vienes del entorno Mac o Windows, el entorno gráfico es básico, pero un compilador de C no lo es. Desde el mundo Unix sí lo era un compilador de C, pero no un entorno gráfico.

"Al principio fue la linea de comandos" explicaba y anticipaba que el sw comercial no tenía otra salida que engordar... y de momento está acertando
0 K 11
Skiner #3 Skiner
#1 Correcto Windows XP es buenisimo solo que lo abandonaron.
Hoy podría seguir funcionando perfectamente.
0 K 7
#4 Galton
Windows 7: el retorno del 7...
0 K 9

menéame