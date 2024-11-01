Microsoft bloquea la posibilidad de omitir la cuenta de Microsoft durante la configuración de Windows 11 [ENG]  

Microsoft está reforzando el control sobre el proceso de configuración de Windows 11, lo que hace casi imposible eludir los requisitos de cuenta de Microsoft y conexión a Internet para completar la configuración de una nueva instalación o equipo. En las últimas versiones preliminares disponibles en los canales Dev y Beta, la empresa ha confirmado que va a eliminar las soluciones alternativas conocidas que permitían a los usuarios eludir los requisitos de cuenta en línea y conexión durante la experiencia de configuración inicial (OOBE).
| etiquetas: microsoft , windows 11 , bloquea , cuenta online , conexión a internet
Pero la realidad es que su posición dominante les permite hacer lo que les dé la real gana.
Vamos hacia un control absoluto del individuo. Qué malos son los chinos y su control, verdad?
#1 si no fuera por el tema de los juegos le habían dado mucho por culo a Windows en mi casa
En cuanto a juegos, desde que tengo la Steam Deck no me levanto del sofá.
En cuanto se acabe el soporte me pongo con una distro.
Llevo tiempo pensando en volver a poner alguna distro en dual boot pero no sé cuál, hace tiempo que no uso ninguna. Todas las últimas que probé estaban basadas en debian.
También tengo SteamOS/ArchLinux en mi Steam Deck, que funciona perfectamente, pero no lo instalaría en mi PC de escritorio o laptop.
Debian como concepto me parece interesante, pero cada vez que lo utilizo me parece diseñado por chiflados.
Ubuntu ni con un palo.