Microsoft bloquea la posibilidad de omitir la cuenta de Microsoft durante la configuración de Windows 11 [ENG]

Microsoft está reforzando el control sobre el proceso de configuración de Windows 11, lo que hace casi imposible eludir los requisitos de cuenta de Microsoft y conexión a Internet para completar la configuración de una nueva instalación o equipo. En las últimas versiones preliminares disponibles en los canales Dev y Beta, la empresa ha confirmado que va a eliminar las soluciones alternativas conocidas que permitían a los usuarios eludir los requisitos de cuenta en línea y conexión durante la experiencia de configuración inicial (OOBE).

DrEvil #2 DrEvil
Me gustaría pensar que si no cuidas bien de tus clientes alguien lo hará.
Pero la realidad es que su posición dominante les permite hacer lo que les dé la real gana.
Vamos hacia un control absoluto del individuo. Qué malos son los chinos y su control, verdad?
Magog #4 Magog
#2 Entiendo que por algún lado debería meterle mano la comisión europea, no se hasta que punto puede ser legal que te obliguen a crear una cuenta

#1 si no fuera por el tema de los juegos le habían dado mucho por culo a Windows en mi casa
Ed_Hunter #6 Ed_Hunter
#4 en la mia sólo hay un Windows 10 pelado en una máquina virtual por si acaso, pero desde que lo instalé ya no lo he vuelto a arrancar.

En cuanto a juegos, desde que tengo la Steam Deck no me levanto del sofá.
#11 Tuathan
#2 Me queda un pc con Windows 10 que ha aguantado por temas de trabajo y por procastinar no lo he plataformado.
En cuanto se acabe el soporte me pongo con una distro.
#1 Albarkas
Me están dando cada día más ganas de instalar Windows 11. :troll:
Urasandi #5 Urasandi
Para lo que cuesta crear una cuenta al momento y pasar de ella...
#3 Whitefox
Tengo W11 después de rechazar la actualización 3 o 4 veces y que me "amenazaran" con el fin del soporte pero con cuenta local. Como me intenten forzar a iniciar sesión lo quito.

Llevo tiempo pensando en volver a poner alguna distro en dual boot pero no sé cuál, hace tiempo que no uso ninguna. Todas las últimas que probé estaban basadas en debian.
Ed_Hunter #7 Ed_Hunter
#3 yo llevo usando Mageia desde la versión 1.0, antes tenía Mandriva/Mandarke, previamente Redhat desde la 5.0 hasta la 8.0 y empecé con Slackware. Ahora me gustaría probar la OpenSuse Tumbleweed.

También tengo SteamOS/ArchLinux en mi Steam Deck, que funciona perfectamente, pero no lo instalaría en mi PC de escritorio o laptop.

Debian como concepto me parece interesante, pero cada vez que lo utilizo me parece diseñado por chiflados.

Ubuntu ni con un palo.
#9 Tuathan
#3 A mí me gusta mint.
#10 CarlosSanchezDiaz *
#3 fedora kde una versión por detrás de la última. Hoy he renovado el certificado FNMT , no doy crédito!, ha instalado el pre requisito. En la solicitud ha lanzado el puto autofima desde el navegador y ha funcionado la firma on the fly o como se diga, se ha descargado el nuevo certificado, ha arrancado el pre requisito y tengo nuevo certificado para unos añitos más. Para probarlo, me he paseado por la administración general del del estado : aeat, dgt,.., solo el puto catastro ha fallado. Pero ya fallaba antes.
#8 Tuathan
Con Rufus te pasas por el forro la obligación de la cuenta de Microsoft
