Microsoft reduce las perspectivas de la IA y los mercados temen que la inversión haya ido demasiado lejos

Un gran temor recorre la revolución de la IA en Wall Street y está provocando pequeños 'espasmos' en las cotizaciones desde hace semanas: ¿y si los beneficios que trae la IA no son tan grandes como se esperaba? Esta posibilidad suena con más fuerza que nunca después de que el medio The Information revelara que Microsoft ha reducido sus perspectivas de crecimiento de las ventas de productos de IA. Esto se debe principalmente a que la demanda de los clientes no estaría acompañando a las prodigiosas estimaciones que llevaban meses sonando.