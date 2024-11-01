edición general
Microsoft reduce las perspectivas de la IA y los mercados temen que la inversión haya ido demasiado lejos

Un gran temor recorre la revolución de la IA en Wall Street y está provocando pequeños 'espasmos' en las cotizaciones desde hace semanas: ¿y si los beneficios que trae la IA no son tan grandes como se esperaba? Esta posibilidad suena con más fuerza que nunca después de que el medio The Information revelara que Microsoft ha reducido sus perspectivas de crecimiento de las ventas de productos de IA. Esto se debe principalmente a que la demanda de los clientes no estaría acompañando a las prodigiosas estimaciones que llevaban meses sonando.

#5 soberao
#4 No ha dado problemas cuando no era obligatorio actualizar a Windows11 y ahora que se supone que es la versión oficial y estable, parece que es una beta en pruebas para testers.
#6 Mutiko30
Meses con w11 en el curro y 0 problemas. Años con w10 y 0 problemas. Uso intensivo de office, teams,... Y hasta erp de Microsoft (dynamis) y 0 problemas.

Debemos tener mucha suerte en los 800 lenovos del curro..
mikelx #2 mikelx
cuántos parches rotos de windows11 han sido necesarios?
#3 Eukherio
#2 Si ahora admitiesen que todo lo de los últimos meses de Windows 11 es porque le insistieron a los ingenieros para que exprimiesen la IA la bolsa implosionaba. Que mira que hace años una o dos veces al año sacaban un parche que te podía joder, pero ahora ya cada parche revienta algo. Van en racha.
Ed_Hunter #4 Ed_Hunter
#2 no os llevéis a engaño, el problema es de Windows 11 no es la IA, el problema es que su código es inmantenible.
