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Microsoft libera el código fuente de MS-DOS 1.0 en su 45.º aniversario

Microsoft libera el código fuente de MS-DOS 1.0 en su 45.º aniversario

Microsoft ha decidido liberar el código fuente de MS-DOS 1.0, un hito que marca un pedazo fundamental de la historia de la informática. Este sistema operativo, desarrollado hace casi medio siglo, sentó las bases para la revolución tecnológica que hoy permite tener un PC en casi cada hogar. Tras 45 años de confidencialidad, la compañía ha revelado no solo el código, sino también notas manuscritas y diseños originales que muestran cómo se concibió este software.

| etiquetas: microsoft , ms-dos , 1.0 , 45 anniversario , libera , código fuente
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5 comentarios
5 0 0 K 66 tecnología
#4 DotorMaster
msdos era una copia chunga de unix, aunque siempre lo hayan vendido como innovador y revolucionario.
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Ed_Hunter #5 Ed_Hunter
#4 no, era un plagio de CP/M
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Dalit #1 Dalit
Qué era el de CP/M de Digital Research no ¿?
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Ed_Hunter #2 Ed_Hunter
¿No lo había hecho ya?
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KoLoRo #3 KoLoRo
Pero... si tenia liberado ya el MS-DOS 1.25, 2.0 y 4.0.

Vale que sea el 1.0 pero... no veo la noticia?

www.genbeta.com/actualidad/puedes-husmear-codigo-ms-dos-4-0-microsoft-
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menéame