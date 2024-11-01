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Microsoft elimina el Escritorio Remoto en Windows 11 para imponer Windows App como alternativa única

Microsoft elimina el Escritorio Remoto en Windows 11 para imponer Windows App como alternativa única

La transición ya está completada y no es un cambio que se vaya a dar, no es precisamente superficial. La app moderna de Remote Desktop desaparece del ecosistema activo y todo el acceso remoto pasa a concentrarse en una única aplicación en un movimiento que afecta directamente a quienes usan servicios como Windows 365, Azure Virtual Desktop o entornos corporativos virtualizados, como los administradores de red, donde el cambio deja de ser opcional.

| etiquetas: windows , escritorio remoto , windows app , remote desktop
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2 comentarios
9 1 0 K 106 tecnología
#1 Razhan
Retiran la Remote Desktop App (no se cual es, no la he usado nunca), pero el mstsc.exe de toda la vida continua
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alfema #2 alfema
Supongo que esto ya se habrá avisado hace tiempo para que se pudiera migrar sin problema.
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