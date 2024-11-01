Microsoft elimina el Escritorio Remoto en Windows 11 para imponer Windows App como alternativa única

La transición ya está completada y no es un cambio que se vaya a dar, no es precisamente superficial. La app moderna de Remote Desktop desaparece del ecosistema activo y todo el acceso remoto pasa a concentrarse en una única aplicación en un movimiento que afecta directamente a quienes usan servicios como Windows 365, Azure Virtual Desktop o entornos corporativos virtualizados, como los administradores de red, donde el cambio deja de ser opcional.