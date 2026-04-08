Microsoft bloqueó la cuenta de VeraCrypt

Microsoft bloqueó la cuenta del desarrollador de VeraCrypt que permitía enviar actualizaciones a usuarios de Windows, lo que podría dejar a miles de equipos cifrados sin acceso futuro a sus datos. Según relató Idrassi en su blog, Microsoft desactivó sin previo aviso ni posibilidad de apelación la cuenta que empleaba para firmar los controladores y el gestor de arranque de VeraCrypt en Windows. Este procedimiento es indispensable para que el sistema operativo permita ejecutar software de bajo nivel, como es el caso del cifrado de discos.