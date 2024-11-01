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“Michael”, la película sobre Michael Jackson, será apta para todos los niños

“Los niños pueden verla con tranquilidad; de haber caricias, que casi no hay, son desde la ternura y la resiliencia”, declaró el productor ejecutivo en funciones.

| etiquetas: michael jackson , cine , películas , niños , pederastia
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6 comentarios
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Solinvictus #4 Solinvictus
Titular digno del MTD.
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Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Qué coño. xD xD
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DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#2 o pene...
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Que troleada de titular xD
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juliusK #1 juliusK
Además, quien sabe porque, la peli de la Jackson Family Inc., se termina antes de que el vitiligo le confundiese y parece que no va a haber segunda parte.
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abalon #3 abalon
Raro que con todo lo que se hizo bombo y platillo del caso y no está en los papeles de Eisten
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menéame