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“Michael”, la película sobre Michael Jackson, será apta para todos los niños
“Los niños pueden verla con tranquilidad; de haber caricias, que casi no hay, son desde la ternura y la resiliencia”, declaró el productor ejecutivo en funciones.
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Solinvictus
Titular digno del MTD.
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#2
Jointhouse_Blues
Qué coño.
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#6
DayOfTheTentacle
#2
o pene...
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#5
DayOfTheTentacle
Que troleada de titular
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#1
juliusK
Además, quien sabe porque, la peli de la Jackson Family Inc., se termina antes de que el vitiligo le confundiese y parece que no va a haber segunda parte.
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K
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#3
abalon
Raro que con todo lo que se hizo bombo y platillo del caso y no está en los papeles de Eisten
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