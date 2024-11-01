edición general
Michael J. Fox confiesa que su altura afectó a la carrera de Melora Hardin

El cine, como cualquier arte que se precie, está plagado de decisiones que trascienden la pantalla y revelan las complejidades humanas que se esconden tras cada producción. En ocasiones, estas decisiones aparentemente menores alteran el curso de carreras enteras, dejando cicatrices invisibles en quienes las padecen. La llegada de Fox al proyecto, tras la salida de Eric Stoltz, supuso un terremoto que se extendió más allá del papel protagonista. Como el propio actor reconoce en «Future Boy», su estatura se convirtió en un factor determinante...

Cantro #1 Cantro
Pocas veces en mi vida he leído un artículo tan inflado. Si nos quedamos con la sustancia, casi se puede poner todo en la entradilla.

El resto es material de relleno con frases vacías
