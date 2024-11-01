edición general
(México)Operativo de la Marina desarticula gran despliegue del CJNG en Guerrero

Durante más de nueve horas se registraron enfrentamientos en diversos puntos de la zona. Al finalizar las acciones, alrededor de las 17:14 horas, las fuerzas federales reportaron la neutralización de los convoyes y la contención del intento del cártel por fortalecer su presencia en este corredor del Pacífico Sur. Los resultados del operativo incluyeron: -35 presuntos integrantes del CJNG abatidos. -47 detenidos -123 vehículos asegurados -392 armas decomisadas, así como la destrucción de unidades que transportaban sustancias peligrosas.

