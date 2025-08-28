edición general
México: hallan una trampa mortal del tamaño de media cancha del Estadio Azteca en el fondo del mar, en Baja California Sur

En el fondo de La Tintorera, zona de biodiversidad crítica del Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo, México, yacía una trampa perfectamente funcional: una red de pesca fantasma de 100 m de largo por 30 de ancho. Tras años sumergida sus, 3,000 m² seguían matando. Su extracción duró 3 días; sumó 40 h bajo el agua. Las artes de pesca fantasma (equipos abandonados o perdidos en el mar) es la forma más letal de contaminación por plástico. Atrapan todo a su paso: tiburones, tortugas, delfines y ballenas, matándolos por asfixia o agotamiento.

#1 Leon_Bocanegra *
Ya estamos midiendo en yardas. Aquí se mide en metros.
A cuantos santiagos Bernabéus equivale un estadio Azteca?
#2 laruladelnorte
"Cada año, incontables redes, líneas y trampas se pierden o son abandonadas en el mar", explica Ochoa. "Pueden desplazarse durante décadas, atrapando ballenas, delfines y tortugas. Retirar una red de este tamaño no es solo una inmersión: es una carrera contra el tiempo".

La de muertes que habrán ocasionado... :'(
