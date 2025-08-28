México: hallan una trampa mortal del tamaño de media cancha del Estadio Azteca en el fondo del mar, en Baja California Sur

En el fondo de La Tintorera, zona de biodiversidad crítica del Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo, México, yacía una trampa perfectamente funcional: una red de pesca fantasma de 100 m de largo por 30 de ancho. Tras años sumergida sus, 3,000 m² seguían matando. Su extracción duró 3 días; sumó 40 h bajo el agua. Las artes de pesca fantasma (equipos abandonados o perdidos en el mar) es la forma más letal de contaminación por plástico. Atrapan todo a su paso: tiburones, tortugas, delfines y ballenas, matándolos por asfixia o agotamiento.
| etiquetas: méxico , baja california , archipiélago espíritu santo , red , pesca ilegal
