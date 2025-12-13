edición general
5 meneos
12 clics

El #MeToo del PSOE estalla en varias federaciones

El #MeToo que estalló en el PSOE por toda España, impulsado por la enorme irritación interna que generó la mala gestión de las acusaciones por acoso sexual contra Francisco Salazar –alto cargo en la Moncloa y Ferraz hasta el pasado julio–, es una auténtica bomba de racimo. Y no solo afecta al nuevo equipo que tomó el mando de Ferraz ese mismo julio –tras el ingreso en prisión del hasta entonces secretario de organización, Santos Cerdán–, sino a otras federaciones, como la andaluza de María Jesús Montero, la aragonesa de Pilar Alegría...

| etiquetas: metoo , acoso , sexual , psoe
5 0 0 K 65 politica
2 comentarios
5 0 0 K 65 politica
Barney_77 #1 Barney_77
Saturno devorando a sus hijos
0 K 17
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Es asqueroso que sigamos con casos de este tipo. Acosadores impunes por doquier utilizando sus puestos para presionar a las víctimas, una y otra vez.
0 K 13

menéame