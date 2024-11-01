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Qué es el método de la 'piedra gris' y cómo nos ayuda a dejar de prestar atención a las personas que buscan conflicto

Qué es el método de la 'piedra gris' y cómo nos ayuda a dejar de prestar atención a las personas que buscan conflicto

Todos tenemos personas en nuestra vida con las que preferiríamos no encontrarnos o no ver con regularidad. Puede ser en el trabajo o en nuestra vida personal, incluso alguien de nuestro entorno familiar. Estas personas hacen todo lo posible para provocar una reacción con sus palabras o acciones. Seguramente a más de uno le ha pasado: estar atrapado en una conversación que nunca quiso tener con alguien que no para de insistir.

| etiquetas: metodo , piedra gris , atencion , personas , conflicto
11 1 0 K 87 ciencia
8 comentarios
11 1 0 K 87 ciencia
perrico #1 perrico
En Meneame me ha pasado unas cuantas veces.
Gente que te agarra del brazo en una discusión y no te suelta.
A veces, aunque drástico, el ignore te da un descanso. Y paz mental.
1 K 23
ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 Yo también me encontrado gente así. Son pertinaces como alacranes.
5 K 83
#4 Pitchford
#2 Querrás decir como alcatraces..
0 K 18
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#4 o altramuces .... ¿quien sabe? :-/
0 K 12
#6 Pitchford
#5 Altramuces no termina en aces pero casi... :roll:
0 K 18
Glidingdemon #7 Glidingdemon
#6 y alcatraces termina en -anes? :foreveralone:
0 K 8
#3 MADMax2
La tecnica de la piedra gris se usa para protegerse de los narcisistas
El problema es cuando es un miembro de tu familia... No funciona demasiado
1 K 16
Glidingdemon #8 Glidingdemon
Confieso que no me apetece leer el artículo, lo de la piedra gris, consiste en atizar con ella al subnormal toca cojones o es otra cosa? Pregunto al calvo tuerto.
0 K 8

menéame