Qué es el método de la 'piedra gris' y cómo nos ayuda a dejar de prestar atención a las personas que buscan conflicto

Todos tenemos personas en nuestra vida con las que preferiríamos no encontrarnos o no ver con regularidad. Puede ser en el trabajo o en nuestra vida personal, incluso alguien de nuestro entorno familiar. Estas personas hacen todo lo posible para provocar una reacción con sus palabras o acciones. Seguramente a más de uno le ha pasado: estar atrapado en una conversación que nunca quiso tener con alguien que no para de insistir.