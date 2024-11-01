Qué es el método de la 'piedra gris' y cómo nos ayuda a dejar de prestar atención a las personas que buscan conflicto

Todos tenemos personas en nuestra vida con las que preferiríamos no encontrarnos o no ver con regularidad. Puede ser en el trabajo o en nuestra vida personal, incluso alguien de nuestro entorno familiar. Estas personas hacen todo lo posible para provocar una reacción con sus palabras o acciones. Seguramente a más de uno le ha pasado: estar atrapado en una conversación que nunca quiso tener con alguien que no para de insistir.
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Gente que te agarra del brazo en una discusión y no te suelta.
A veces, aunque drástico, el ignore te da un descanso. Y paz mental.
El problema es cuando es un miembro de tu familia... No funciona demasiado