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Método Bukele en chile? Entrevista al vice-presidente de El Salvador

Método Bukele en chile? Entrevista al vice-presidente de El Salvador

Método Bukele en Chile. Se propone crear una mega cárcel principalmente para los llamados de manera despectiva "Bolitas", que son Bolivianos y Peruanos.

| etiquetas: chile , bukele , método
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3 comentarios
5 1 0 K 79 politica
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Tampoco sería la primera que Chile lo aplica ¿Verdad Mr, pinochet?
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#1 A este le viene por tradición familiar, que llevan décadas sin montar un campo de concentración y ya tenían ganas.
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EstilistaDeComadrejas #2 EstilistaDeComadrejas
En la entrevista dijo: "He pensado en construirlo en el Estadio Nacional, un lugar con experiencia y tradición." :troll: No son peores personas porque no entrenan más :-(
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menéame