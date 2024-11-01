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Método Bukele en chile? Entrevista al vice-presidente de El Salvador
Método Bukele en Chile. Se propone crear una mega cárcel principalmente para los llamados de manera despectiva "Bolitas", que son Bolivianos y Peruanos.
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#1
HeilHynkel
Tampoco sería la primera que Chile lo aplica ¿Verdad Mr, pinochet?
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#3
Un_señor_de_Cuenca
#1
A este le viene por tradición familiar, que llevan décadas sin montar un campo de concentración y ya tenían ganas.
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#2
EstilistaDeComadrejas
En la entrevista dijo: "He pensado en construirlo en el Estadio Nacional, un lugar con experiencia y tradición."
No son peores personas porque no entrenan más
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