Del «metabolismo ahorrador» al «teléfono estropeado», la ciencia estudia los diferentes subtipos de obesidad

La obesidad es una condición que cada vez se conoce mejor. En el pasado, los expertos la vincularon al exceso calórico en la alimentación, así como a estilos de vida sedentarios con un gasto energético mínimo. Sin embargo, cada vez se comprenden en mayor profundidad los mecanismos metabólicos que provocan que algunas personas desarrollen obesidad, mientras que otras, con el mismo estilo de vida, se mantengan en lo que los expertos denominan normopeso. La visión reduccionista que imperó durante décadas está empezando a cambiar.