Meta prevé un recorte del 10% de su plantilla en mayo. Sus empleados llevan semanas sobreviviendo a un "infierno de 28 días"

Cuando la semana pasada se filtró la noticia de que Meta iba a despedir al 10% de su plantilla (otra vez), la compañía no tuvo más remedio que hacer pública su decisión a través de un comunicado antes de estar preparada para ello. La directora de recursos humanos, Janella Gale, reconoció la filtración y confirmó lo que muchos ya temían: en torno al 10% de la plantilla recibirá su aviso de despido el próximo 20 de mayo. El problema es que nadie sabe todavía qué perfiles o departamentos serán despedidos.