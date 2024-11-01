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Meta prevé un recorte del 10% de su plantilla en mayo. Sus empleados llevan semanas sobreviviendo a un "infierno de 28 días"

Cuando la semana pasada se filtró la noticia de que Meta iba a despedir al 10% de su plantilla (otra vez), la compañía no tuvo más remedio que hacer pública su decisión a través de un comunicado antes de estar preparada para ello. La directora de recursos humanos, Janella Gale, reconoció la filtración y confirmó lo que muchos ya temían: en torno al 10% de la plantilla recibirá su aviso de despido el próximo 20 de mayo. El problema es que nadie sabe todavía qué perfiles o departamentos serán despedidos.

| etiquetas: meta , recortes , plantilla , 10%
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1 comentarios
2 1 0 K 31 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pero según los juntaletras de 20 minutos, eso solo pasa en España... :wall:


www.meneame.net/story/espana-destruye-empleo-ritmo-record-sector-tecno
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menéame