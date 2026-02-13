edición general
Meta planea reconocimiento facial con "etiquetas de nombre" para sus gafas inteligentes Ray-Ban (ING)

Según fuentes internas, Meta estudia una función llamada “Name Tag” para sus gafas inteligentes que permitiría identificar personas y mostrar información mediante su asistente de IA. El NYT citando el documento de los Laboratorios de Realidad de Meta: "Lanzaremos durante un entorno político dinámico donde muchos grupos de la sociedad civil que esperaríamos atacarnos tendrán sus recursos enfocados en otras preocupaciones". La empresa ya abandonó el reconocimiento facial en 2021, pero sigue explorando límites y usos.

jm22381
"La compañía originalmente planeó lanzar Name Tag a los asistentes de una conferencia para ciegos, lo que no sucedió, antes de lanzarlo al público en general." Buen propósito, pésimas consecuencias. Como lo de identificarte en Internet con la escusa de cazar pedófilos.
"Las gafas inteligentes de Meta ya se han utilizado para identificar a las personas en público. En 2024, dos estudiantes de Harvard usaron gafas Ray-Ban Meta junto con el servicio de reconocimiento facial PimEyes para identificar a extraños en el metro de Boston, y más tarde publicó un video del experimento que se volvió viral. "
Torrezzno
Cuando era zagal no me gustaba ponerme las gafas, para no parecer un nerd. Asi un dia por la calle confundí a un señor con un amigo. Me acerqué muy ufano saludando. Me faltó darle dos besos.

No me habria pasado aquello con estas gafas espias, o incluso unas normales ....
mcfgdbbn3
¿Y te muestra la puntuación de las personas como en Black Mirror?
