Meta planea reconocimiento facial con "etiquetas de nombre" para sus gafas inteligentes Ray-Ban (ING)

Según fuentes internas, Meta estudia una función llamada “Name Tag” para sus gafas inteligentes que permitiría identificar personas y mostrar información mediante su asistente de IA. El NYT citando el documento de los Laboratorios de Realidad de Meta: "Lanzaremos durante un entorno político dinámico donde muchos grupos de la sociedad civil que esperaríamos atacarnos tendrán sus recursos enfocados en otras preocupaciones". La empresa ya abandonó el reconocimiento facial en 2021, pero sigue explorando límites y usos.
"Las gafas inteligentes de Meta ya se han utilizado para identificar a las personas en público. En 2024, dos estudiantes de Harvard usaron gafas Ray-Ban Meta junto con el servicio de reconocimiento facial PimEyes para identificar a extraños en el metro de Boston, y más tarde publicó un video del experimento que se volvió viral. "
No me habria pasado aquello con estas gafas espias, o incluso unas normales ....