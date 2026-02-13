Meta planea reconocimiento facial con "etiquetas de nombre" para sus gafas inteligentes Ray-Ban (ING)

Según fuentes internas, Meta estudia una función llamada “Name Tag” para sus gafas inteligentes que permitiría identificar personas y mostrar información mediante su asistente de IA. El NYT citando el documento de los Laboratorios de Realidad de Meta: "Lanzaremos durante un entorno político dinámico donde muchos grupos de la sociedad civil que esperaríamos atacarnos tendrán sus recursos enfocados en otras preocupaciones". La empresa ya abandonó el reconocimiento facial en 2021, pero sigue explorando límites y usos.