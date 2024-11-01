edición general
Meta despide a más empleados y deja la seguridad en manos de la IA. Zuckerberg dice que es un paso natural hacia el futuro de la compañía

Las áreas afectadas no son menores. Los equipos de riesgo y seguridad están directamente relacionados con la protección de datos, el cumplimiento de normativas de privacidad y la respuesta ante ciberataques. La empresa insiste en que “mejorará la precisión” y “reducirá errores humanos”. Sin embargo, cada vez más voces advierten que reemplazar el juicio humano en procesos tan delicados podría tener un efecto opuesto: amplificar los errores de manera invisible y más rápida que nunca.

elgranpilaf
Meta-se por el culo su mierda de compañía señor Zuckenberg. Espero que se quede sin clientes pronto. Aquí va uno menos
chavi
Va a ser una risa como sea cierto...
flixter
Coincido con que "[...] es un paso natural hacia el futuro de la compañia". Naturalmente se irá a tomar por culo, que es a donde deberían ir bastantes, y listos :troll:
Hynkel
#3 Meta es una de mis apuestas para caer. Lleva saltándose la privacidad desde el Caralibro, y no tiene pinta de haber aflojado. Más la pifia del Metaverso que fue antológica.
Hynkel
Hackers frotándose las manos en 3, 2, 1...

El problemilla que tienen las grandes tecnológicas es que ya no pueden dar marcha atrás con la IA. From lost to the river, y rezar para que el que quiebre sea otro.
doramono
#2 La ciberseguridad es un tío con gorro.
