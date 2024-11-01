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Un mes de guerra ilegal en Irán: del plan 'flash' que vendía Trump a negociaciones 'fake' y ultimátums flexibles

Un mes de guerra ilegal en Irán: del plan 'flash' que vendía Trump a negociaciones 'fake' y ultimátums flexibles

Trump mantiene el tono bravucón y agresivo a pesar de las contradicciones en las que incurre en todas las declaraciones

| etiquetas: trump , guerra , irán , eeuu , negociaciones , un mes
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