Merz viaja a China la próxima semana, con temas económicos y de seguridad en la agenda

El canciller alemán, Friedrich Merz, viajará la próxima semana a China, donde se reunirá el miércoles con el presidente Xi Jinping para tratar temas relacionados con las relaciones bilaterales así como económicos y de política de seguridad, informó este viernes el departamento de prensa del Gobierno de Alemania. Se trata de la primera visita a China como canciller de Merz, que será recibido el miércoles con honores militares por el primer ministro chino, Li Qiang.