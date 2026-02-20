edición general
Merz viaja a China la próxima semana, con temas económicos y de seguridad en la agenda

El canciller alemán, Friedrich Merz, viajará la próxima semana a China, donde se reunirá el miércoles con el presidente Xi Jinping para tratar temas relacionados con las relaciones bilaterales así como económicos y de política de seguridad, informó este viernes el departamento de prensa del Gobierno de Alemania. Se trata de la primera visita a China como canciller de Merz, que será recibido el miércoles con honores militares por el primer ministro chino, Li Qiang.

La respuesta diplomática más escuchada de Merz va a ser: "Bueno...si mi amo me deja..."
Tras los pasos de Perrosanxe.
"Este es el camino"
¿Justo cuándo USA termina su ultimatum contra Irán? Parece como si Merz fuera el mandao que va a decirle a Xinping que el petróleo iraní, a partir de ahora, en dólares...
