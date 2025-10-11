edición general
Merz rebaja la renta ciudadana de Alemania con sanciones para quienes rechacen buscar trabajo

Merz rebaja la renta ciudadana de Alemania con sanciones para quienes rechacen buscar trabajo

Merz arrancó en la noche del miércoles al jueves un acuerdo con los socialdemócratas, sus socios de coalición. Contempla el endurecimiento de las sanciones para los receptores que eludan cualquier esfuerzo para buscar un empleo o una formación. En su forma actual, este era un subsidio impopular que se prestaba fácilmente a la caricatura y la demagogia: dinero, según estas críticas, para “holgazanes” sin ganas de trabajar y para “extranjeros” que vienen a Alemania a abusar del sistema de protección social.

mmlv #3 mmlv
Hay que sacar pasta para la industria de la guerra
#10 cunaxa
#8 Gracias por el enlace con las explicaciones.
#11 Pitchford
#9 Supongo que al trabajar baja la ayuda y de ahí la escasa diferencia de ingresos totales entre ambos supuestos..
#1 Pitchford *
Citaba, entre otros, el ejemplo hipotético de una familia con dos hijos de 5 y 14 años receptora del Bürgergeld. Esta familia puede percibir como media, incluyendo la ayuda a la vivienda y otros complementos, 2.754 euros mensuales. Otra familia, también con dos hijos, pero en la que uno de los dos progenitores trabaja a tiempo completo por el salario mínimo, percibiría 3.414 euros netos, incluyendo las ayudas a los hijos y a la vivienda. Una diferencia de 660 euros. ¿Mucha? ¿Poca? Ahí está la discusión.


aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro *
#1 "Citaba, entre otros, el ejemplo hipotético de una familia con dos hijos de 5 y 14 años receptora del Bürgergeld. Esta familia puede percibir como media, incluyendo la ayuda a la vivienda y otros complementos, 2.754 euros mensuales."

El salario minimo en Alemania es de 2.161€ brutos.. Lo digo porque no vaya nade a pensar que esos 2750€ rinden como en España
nemesisreptante #5 nemesisreptante
Curioso como el mercado se regula así mismo pero en cuanto hace falta mano de obra se hace siempre lo posible por evitar que los sueldos suban :roll:
Andreham #2 Andreham
Y cuando esclavizar a la gente por un sueldo miserable no funcione, a ver con qué salen.
woody_alien #6 woody_alien
No puede ser que los países del sur norte lastren la economía europea, el sur norte ha vivido por encima de sus posibilidades y ahora tienen que esforzarse si quieren solidaridad del resto de socios europeos. Ángela Merkel.
#7 cunaxa
#6 ¿ Dijo eso Angela Merkel alguna vez o es algo que te inventas ?
#4 cunaxa
este era un subsidio impopular que se prestaba fácilmente a la caricatura y la demagogia: dinero, según estas críticas, para “holgazanes” sin ganas de trabajar y para “extranjeros” que vienen a Alemania a abusar del sistema de protección social.

Pues como se dejen llevar por el odio en vez de la solidaridad, van a tener muchos problemas en esa sociedad.
Y recordar que quien sufren los problemas son los trabajadores rasos, las clases populares, el 90% del país. Los ricos superricos siempre están a salvo, no se sabe el porqué.
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro
#4 "Los ricos superricos siempre están a salvo, no se sabe el porqué."

Luigi no esta de acuerdo
