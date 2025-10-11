Merz rebaja la renta ciudadana de Alemania con sanciones para quienes rechacen buscar trabajo

Merz arrancó en la noche del miércoles al jueves un acuerdo con los socialdemócratas, sus socios de coalición. Contempla el endurecimiento de las sanciones para los receptores que eludan cualquier esfuerzo para buscar un empleo o una formación. En su forma actual, este era un subsidio impopular que se prestaba fácilmente a la caricatura y la demagogia: dinero, según estas críticas, para “holgazanes” sin ganas de trabajar y para “extranjeros” que vienen a Alemania a abusar del sistema de protección social.