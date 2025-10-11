Merz rebaja la renta ciudadana de Alemania con sanciones para quienes rechacen buscar trabajo

Merz arrancó en la noche del miércoles al jueves un acuerdo con los socialdemócratas, sus socios de coalición. Contempla el endurecimiento de las sanciones para los receptores que eludan cualquier esfuerzo para buscar un empleo o una formación. En su forma actual, este era un subsidio impopular que se prestaba fácilmente a la caricatura y la demagogia: dinero, según estas críticas, para “holgazanes” sin ganas de trabajar y para “extranjeros” que vienen a Alemania a abusar del sistema de protección social.
El salario minimo en Alemania es de 2.161€ brutos.. Lo digo porque no vaya nade a pensar que esos 2750€ rinden como en España
surnorte lastren la economía europea, el surnorte ha vivido por encima de sus posibilidades y ahora tienen que esforzarse si quieren solidaridad del resto de socios europeos. Ángela Merkel.
Pues como se dejen llevar por el odio en vez de la solidaridad, van a tener muchos problemas en esa sociedad.
Y recordar que quien sufren los problemas son los trabajadores rasos, las clases populares, el 90% del país. Los ricos superricos siempre están a salvo, no se sabe el porqué.
Luigi no esta de acuerdo