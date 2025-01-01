El Estado de bienestar alemán 'ya no se puede financiar' — Merz [ENG]

“El Estado de bienestar que tenemos hoy ya no puede financiarse con lo que producimos en la economía”, dijo Merz en la ciudad de Osnabrück. Los socios de la coalición ya habían acordado reformar el sistema de seguridad social, que cubre el seguro de salud, las pensiones y las prestaciones por desempleo, debido al aumento de los costos y a los déficits en el presupuesto federal.
Según tu argumento; en Rusia ya deben estar empezando a pasar hambre
La industria alemana está hecha zorros por la competencia China.
Además Alemania es una sierva de USA, con lo que ha tenido q tragar con lo de Nord Stream, etc.
La situación es preocupante
La situación será preocupante en Alemania
Y obviamente catastrófica en Rusia
Pero lo de la servidumbre es el bulo de la propaganda rusa habitual
Porque ¿Cómo es que Alemania estuvo comprando gas y petróleo a Rusia en su momento? ¿No era sierva de USA o es que va por temporadas?
¿El amo USA ENCIMA AVISÓ Y EL VASALLO NO HIZO CASO????
Menos mal que el resto de vasallos no compraron a Rusia nunca jamás
Por eso USA ha destruido el ÚNICO gasoducto de Rusia hacia Europa
¿A qué sí?
Sí, así fue. A pesar del enorme poder que USA ejerce sobre Europa, aún teníamos cierto margen de maniobra. A medida que USA se encuentra con más complicaciones, ejerce más presión sobre Europa.
Hay algún gasoducto más, pero es indudable que los NS eran importantísimos.
Cuando conviene se dice que somos vasallos
Y cuando se demuestra que no lo somos, entonces salís con el cuento de "cierto margen" o alguna estupidez parecida
Porque ¿Cómo vamos a tener intereses coincidentes con USA y querer LO MISMO? Eso no es posible. JAMÁS
En cambio, si en la UE actuásemos como quiere el fascista y criminal de Putin no sería vasallaje; sino una colaboración constructiva y cordial
El precio del betún para lustrar sí que está subiendo por momentos por culpa vuestra
La posibilidad está sobre la mesa
Esto es como un año no ir de vacaciones por qué hay que arreglar el tejado, jode, pero es necesario
Edito: y cuéntaselo a los estadounidenses, para que me descojone yo también mientras lo haces, jajajaja
Ya lo entenderás
Cosas que pasan casualmente...
Y encima te votan positivo..
Pero los imbéciles rusófobos derechones de aquí dirán que toda la culpa es de Putin.
El peor canciller en mucho y por mucho este Merz. Veremos si el SPD quiere irse por el sumidero junto con ellos.
El. Problema es dejar de lado la energía barata y pensar que eso es el cierre de la nuclear y más con el cierre energético rudo.
Nuclear, industria, y IA. Datos, datos datos... Ya es tarde china nos ha ganado a todos.
Somos la Pata coja de occidente y estamos en la miseria