El Estado de bienestar alemán 'ya no se puede financiar' — Merz [ENG]

“El Estado de bienestar que tenemos hoy ya no puede financiarse con lo que producimos en la economía”, dijo Merz en la ciudad de Osnabrück. Los socios de la coalición ya habían acordado reformar el sistema de seguridad social, que cubre el seguro de salud, las pensiones y las prestaciones por desempleo, debido al aumento de los costos y a los déficits en el presupuesto federal.

mmlv #1 mmlv *
Financiar guerras o el estado de bienestar, cuestion de prioridades
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
#1 Ay diosito
Según tu argumento; en Rusia ya deben estar empezando a pasar hambre xD xD xD xD xD xD
berkut #13 berkut
#3 Rusia no dedica un % del PIB en prestaciones sociales como Alemania ni de lejos.

La industria alemana está hecha zorros por la competencia China.

Además Alemania es una sierva de USA, con lo que ha tenido q tragar con lo de Nord Stream, etc.

La situación es preocupante
ElenaCoures1 #17 ElenaCoures1
#13 Gracias por darme la razón
La situación será preocupante en Alemania
Y obviamente catastrófica en Rusia

Pero lo de la servidumbre es el bulo de la propaganda rusa habitual
Porque ¿Cómo es que Alemania estuvo comprando gas y petróleo a Rusia en su momento? ¿No era sierva de USA o es que va por temporadas?
xD xD xD xD xD xD xD xD
berkut #26 berkut
#17 USA lleva muuuchos años advirtiendo a Alemania que no iba bien comprando gas y petróleo a Rusia. Volando el NS2 ha conseguido lo q finalmente quería
ElenaCoures1 #31 ElenaCoures1
#26 ¿Cómo?
¿El amo USA ENCIMA AVISÓ Y EL VASALLO NO HIZO CASO????
Menos mal que el resto de vasallos no compraron a Rusia nunca jamás
Por eso USA ha destruido el ÚNICO gasoducto de Rusia hacia Europa
¿A qué sí?
berkut #34 berkut
#31 ¿El amo USA ENCIMA AVISÓ Y EL VASALLO NO HIZO CASO????

Sí, así fue. A pesar del enorme poder que USA ejerce sobre Europa, aún teníamos cierto margen de maniobra. A medida que USA se encuentra con más complicaciones, ejerce más presión sobre Europa.

Hay algún gasoducto más, pero es indudable que los NS eran importantísimos.
ElenaCoures1 #39 ElenaCoures1 *
#34 Entendido
Cuando conviene se dice que somos vasallos
Y cuando se demuestra que no lo somos, entonces salís con el cuento de "cierto margen" o alguna estupidez parecida

Porque ¿Cómo vamos a tener intereses coincidentes con USA y querer LO MISMO? Eso no es posible. JAMÁS

En cambio, si en la UE actuásemos como quiere el fascista y criminal de Putin no sería vasallaje; sino una colaboración constructiva y cordial

El precio del betún para lustrar sí que está subiendo por momentos por culpa vuestra
Ainhoa_96 #6 Ainhoa_96
#1 Es peor aún.. habría que empezar a cobrarle impuestos a los ricos! :foreveralone:
mmlv #10 mmlv
#6 Eso sí que no, si hay que quedarse sin pensión y pagarse cada uno su asistencia sanitaria habrá que hacerlo, lo que sea para que los ricos no tengan que sufrir pagando impuestos
5 K 74
berkut #37 berkut
#6 At the same time, he stressed there would "not be any increase in income tax on medium-sized companies in Germany with this federal government under my leadership," despite SPD Vice Chancellor Lars Klingbeil earlier saying that tax increases on middle and higher-income earners could not be ruled out

La posibilidad está sobre la mesa
#11 guillersk
#1 Si tienes un buen ejercito, hay estado del bienestar

Esto es como un año no ir de vacaciones por qué hay que arreglar el tejado, jode, pero es necesario
Supercinexin #23 Supercinexin *
#11 Cuéntale eso a los suizos o a los noruegos, para que se deschoricen

Edito: y cuéntaselo a los estadounidenses, para que me descojone yo también mientras lo haces, jajajaja
3 K 50
#16 Pixmac
#1 Y si no fuera una guerra sería otra cosa. A Merz el Estado del bienestar no es una prioridad, sin más.
yemeth #24 yemeth
#1 De algún lado habrá que sacar para pagar el gas de los americanos y las armas de los americanos
3 K 43
ccguy #30 ccguy
#1 Subir impuestos o no... que no todo es una elección de en qué gastar sino también cuanto recaudar
#2 drstrangelove
Pero para fabricar bombas y salvar bancos parece que siempre hay de sobra.
18 K 218
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
#2 Igual que en Rusia
4 K -47
#19 Katos
#2 es que si no existes globalmente no existes.

Ya lo entenderás
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Deja de poder financiarse cuando llega la derecha al Gobierno.

Cosas que pasan casualmente...
12 K 149
#21 Katos *
#5 Merkel era comunista no te jode?!!! :palm: :palm: hay que ser....
Y encima te votan positivo..
Atusateelpelo #27 Atusateelpelo
#21 ¿Que partido esta en el poder desde hace meses y que partido estaba antes? ¿Cuando se ha acabado el estado de bienestar? ¿Con Merkel quizas? En realidad no se ni para que te respondo porque te da igual.
0 K 12
#7 rogerillu
Esto pasa cuando votas a los grandes gestores que se dedican a robar y a hundir el país en vez de trabajar por él. Los ricos seguro que van a seguir teniendo bienestar, que para eso son sus amos.
6 K 87
Dragstat #9 Dragstat
¿Para qué van a gastar dinero en estado de bienestar si todos los sistemas económicos son capitalistas? no tienen que competir con nadie y desde la caída del muro de Berlín se lo quieren quitar de encima.
4 K 67
yemeth #33 yemeth
#9 Eso sí, como los chinos construyan el comunismo automatizado de lujo y nos empecemos a enterar de lo bien que viven, tendrán que empezar a pensar en "democratizarlos"
0 K 13
io1976 #15 io1976
Responsable de ello son unos políticos vasallos de los yankis y su brazo armado, y unos empresarios de la industria automovilistica que a pesar de recibir millardos de dinero público no fueron capaces o no quisieron adaptarse a los nuevos tiempos.
Pero los imbéciles rusófobos derechones de aquí dirán que toda la culpa es de Putin.
2 K 46
Dr.Who #14 Dr.Who
"Los sios necesitan que financiemos el suyo y nuestro culo les pertenece", añadio después.

El peor canciller en mucho y por mucho este Merz. Veremos si el SPD quiere irse por el sumidero junto con ellos.
2 K 46
#22 Katos
#14 spd lleva décadas muerto y así seguirá
Supercinexin #28 Supercinexin
#14 Los alemanes son como los gabachos: cada canciller y cada primer ministro es más ridículo, inútil y burro que el anterior, pero menos que el siguiente.
0 K 20
vicus. #4 vicus.
Pero el estado de ellos sí, por supuesto...Cómo es fue posible entonces mantener el estado social de países como España, dentro de lo que ellos llamaban pigs, y ahora que ellos se van pareciendo un poquito a los pigs, solo un poquito, dicen que ya el estado social si eso, mejor que no..?
1 K 28
#20 Katos
#4 pigs nos lo llamamos entre nosotros mismos.
El. Problema es dejar de lado la energía barata y pensar que eso es el cierre de la nuclear y más con el cierre energético rudo.
vicus. #38 vicus.
#20 Te lo llamaras tú pero yo no.
Sacronte #29 Sacronte
Próximamente en España. Si Francia y Alemania van por ahi nosotros vamos detras, sobre todo (pero no únicamente) si sale frijolito y santivago.
1 K 17
CharlesBrowson #12 CharlesBrowson
menos oktoberfest y mas traballar, que menudo verano os estais pegando por aqui teutones beodos
1 K 16
#25 mariopg
1939 aproaching…
baronrampante #40 baronrampante
O sea que ya no hace falta pagar impuestos en Alemania. Total, ¿para qué?
#18 Katos
Alemania de ha equivocado en muchas cosas. Tiene la energía más cara de la sumtinas décadas por el absurdo de la muerte a lo nuclear, encima su modelo económico automovilístico esta obsoleto.

Nuclear, industria, y IA. Datos, datos datos... Ya es tarde china nos ha ganado a todos.

Somos la Pata coja de occidente y estamos en la miseria
ElenaCoures1 #32 ElenaCoures1
#18 En la pura miseria
#18 En la pura miseria
#35 diablos_maiq
#18 la nuclear, claro, en cambio lo de dejar de recibir gas ruso barato por el Nordstream no tiene ninguna influencia
0 K 10

