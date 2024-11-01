MERCOSUR, el ultimo engaño

Mercosur no solo hundirá a miles de agricultores y ganaderos. Eso es solo el principio. Después vendrán las compras de tierras a saldo, la concentración, el cambio de modelo. El agricultor convertido en proveedor precario, en falso autónomo, en siervo moderno que pone el tractor, la nave, la deuda y la vida al servicio de grandes cadenas y fondos de inversión. Primero te arruinan. Luego te compran. Luego te alquilan tu propia existencia.Y cuando el campo desaparece, no vuelve. No se reconstruye con discursos ni con planes estratégicos redactado