MERCOSUR, el ultimo engaño

Mercosur no solo hundirá a miles de agricultores y ganaderos. Eso es solo el principio. Después vendrán las compras de tierras a saldo, la concentración, el cambio de modelo. El agricultor convertido en proveedor precario, en falso autónomo, en siervo moderno que pone el tractor, la nave, la deuda y la vida al servicio de grandes cadenas y fondos de inversión. Primero te arruinan. Luego te compran. Luego te alquilan tu propia existencia.Y cuando el campo desaparece, no vuelve. No se reconstruye con discursos ni con planes estratégicos redactado

tul
si lo ratones dejaran de votar a los gatos otro gallo cantaria
audaz
La política es una estafa
Findeton
Este nacionalismo económico es fascismo/trumpismo. Hay que permitir el libre comercio, sin aranceles ni barreras regulatorias, y que sea el consumidor el que decida.
Supercinexin
#2 “Libre comercio”, lo llaman. Como si el comercio fuera libre cuando lo decide un puñado de despachos, lo firman gobiernos de rodillas y lo pagan siempre los mismos: los de abajo, los que producen, los que sostienen el territorio, los que no tienen lobbies ni bufetes a sueldo en Bruselas. A estas alturas ya deberíamos saber leer los eufemismos como se leen las etiquetas de los alimentos, con desconfianza, buscando la trampa. Y la trampa de Mercosur es clara: Europa está dispuesta a

