Mercadona, Carrefour, Dia, Lidl... así terminan el año los grandes supermercados: decenas de nuevas aperturas, más músculo logístico e innovación

Los súper gozan de una gran salud: suman una cuota de mercado en alimentación del 67,2% frente al 11% del comercio especializado, el 12,7% de los hipermercados y el 2,2% del comercio electrónico, según Mercasa.

#2 encurtido
Además con su exagerado margen (3,9% de beneficio neto sobre venta neta Mercadona) son los culpables de que los productos casi sean el doble de caros. Que lo dijo el otro día Irene Montero.
powernergia #3 powernergia
#2 No soy de los que culpan de las subidas de precios a los supermercados, ni a los intermediarios, y a los comerciantes.

Pero que se han beneficiado de la inflación multiplicando sus beneficios es un hecho constatado por los datos.
#4 ctm2000j
#3 yo en cambio sí les culpo.
masde120 #5 masde120 *
#3 si la inflación funciona como debe, todo el mundo multiplica sus beneficios. Exactamente se multiplican por la inflación.

Aquí el único problema que tenemos es que los sueldos no van con la inflación real, Y aunque lo hicieran, si no cambian (deflactan) los tramos de irpf con la inflación te empobreces igualmente. (los impuestos se multiplican por más que la inflación)

Ahí van 3 temitas que todo el mundo debería interiorizar. Y para encontrar la solución se debe encontrar el culpable de cada uno de ellos
Tener un dato de inflación real y no falso
Que los sueldos se multipliquen al menos por la inflación real
Que los impuestos se mantengan constantes, deflactando los tramos (subiendo todos al ritmo de la inflación)
powernergia #6 powernergia
#5 Los datos dicen que los supermercados han multiplicado sus beneficios mucho mas que la inflación.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
desde cuándo es "innovación" algo tan viejo como comprar muy barato a tus proveedores y vender muy caro a tus clientes? ha vuelto el aceite de oliva al precio que tenía antes de la subida espectacular del año pasado? a que no? pues eso es "innovación" ahora. y así con todos los productos
juliusK #7 juliusK *
¿Innovación es lo que ha dicho el señoritooo Roig y lleva publicitando su equipo de prensa de confianza (casi todos los medios) desde hace tiempo)?. La nueva arquitectura vecinal, mini apartamentos de alquiler en comunidades "coliving", de un dormitorio con salón con barra con un microondas y una airfryer, suficiente para gente sin dinero, sin tiempo y/o sin ganas de perder un segundo de su puteada existencia, cuando ya pueden encontrar prácticamente todo y en calidad quinta gama (la misma que nos comemos a precio DiverXo en los restaurantes pijos de moda) en las estanterías de mis super. Si además es marca blanca pensamos que es un chollo. Un águila don Juan.
