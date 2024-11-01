Mercadona, Carrefour, Dia, Lidl... así terminan el año los grandes supermercados: decenas de nuevas aperturas, más músculo logístico e innovación

Los súper gozan de una gran salud: suman una cuota de mercado en alimentación del 67,2% frente al 11% del comercio especializado, el 12,7% de los hipermercados y el 2,2% del comercio electrónico, según Mercasa.
Pero que se han beneficiado de la inflación multiplicando sus beneficios es un hecho constatado por los datos.
Aquí el único problema que tenemos es que los sueldos no van con la inflación real, Y aunque lo hicieran, si no cambian (deflactan) los tramos de irpf con la inflación te empobreces igualmente. (los impuestos se multiplican por más que la inflación)
Ahí van 3 temitas que todo el mundo debería interiorizar. Y para encontrar la solución se debe encontrar el culpable de cada uno de ellos
Tener un dato de inflación real y no falso
Que los sueldos se multipliquen al menos por la inflación real
Que los impuestos se mantengan constantes, deflactando los tramos (subiendo todos al ritmo de la inflación)