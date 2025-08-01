·
10761
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
8389
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7740
clics
¿Ya nadie se acuerda?
5929
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
4771
clics
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada
más votadas
435
Funicular de Lisboa: Trabajadores alertaron de problemas tras la privatización de su mantenimiento
513
Alguien tardó 36 mins en hacer una llamada
338
Los colaboradores de Montoro revelaron su correo secreto en el Ministerio de Hacienda: "El jefe tiene una cuenta de mail"
384
La defensa de Cristina Álvarez denuncia una nueva manipulación del juez Peinado
530
El presidente de AENA responde al PP sobre la subida de tasas: "Creo que no saben que son los creadores de esa ley"
El mercado laboral de EEUU se frena y crea 54.000 puestos en agosto
Empeora la previsión de consenso, que anticipaba 65.000 nuevas nóminas en el mes.
#1
HeilHynkel
*
Según Google el mercado laboral en EEUU es de 170 millones (a saber si cuentan los ilegales o no o si considera empleados a los que venden droga)
Hablar de frenar por una previsión que falla en 11.000 empleos ... o falta información que no da el artículo o es un poco sensacionalista.
No creo que Trump sea lo mejor para la economía de EEUU (o del mundo) pero con los datos que baraja el artículo (en el supuesto que sean ciertos) la afirmación me parece exagerada.
0
K
18
#3
NoMeVeas
*
#1
a ver, el Trump de los cojones expulso a la ultima directora por reportar los malos datos de empleo en Junio:
elpais.com/internacional/2025-08-01/trump-despide-a-su-responsable-de-
Y metió a un lameculos:
elpais.com/internacional/2025-08-11/trump-nombra-a-un-halcon-responsab
Si a pesar de todo, los datos son malos, solo tocar imaginarase omo de malos deben ser de verdad para que haya sido imposible cocinarlos.
2
K
34
#5
HeilHynkel
#3
Es verdad .. a saber cuales son los datos reales.
0
K
18
#4
Supercinexin
54.000 puestos de trabajo en un puto país de 340.000.000 de personas.
Y los tullidos mentales de los derechistas queriendo meternos ese modelo a presión, por las buenas o por la violencia. Te tienes que cabrear.
0
K
17
#2
Grahml
A Trump le queda cada vez menos gente que despedir.
0
K
15
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
