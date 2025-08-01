edición general
El mercado laboral de EEUU se frena y crea 54.000 puestos en agosto

Empeora la previsión de consenso, que anticipaba 65.000 nuevas nóminas en el mes.

HeilHynkel
Según Google el mercado laboral en EEUU es de 170 millones (a saber si cuentan los ilegales o no o si considera empleados a los que venden droga)

Hablar de frenar por una previsión que falla en 11.000 empleos ... o falta información que no da el artículo o es un poco sensacionalista.

No creo que Trump sea lo mejor para la economía de EEUU (o del mundo) pero con los datos que baraja el artículo (en el supuesto que sean ciertos) la afirmación me parece exagerada.
NoMeVeas
#1 a ver, el Trump de los cojones expulso a la ultima directora por reportar los malos datos de empleo en Junio:
elpais.com/internacional/2025-08-01/trump-despide-a-su-responsable-de-

Y metió a un lameculos:
elpais.com/internacional/2025-08-11/trump-nombra-a-un-halcon-responsab

Si a pesar de todo, los datos son malos, solo tocar imaginarase omo de malos deben ser de verdad para que haya sido imposible cocinarlos.
HeilHynkel
#3

Es verdad .. a saber cuales son los datos reales.
Supercinexin
54.000 puestos de trabajo en un puto país de 340.000.000 de personas.

Y los tullidos mentales de los derechistas queriendo meternos ese modelo a presión, por las buenas o por la violencia. Te tienes que cabrear.
Grahml
A Trump le queda cada vez menos gente que despedir.
