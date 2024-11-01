edición general
El mercado de HDD está roto: vuela a EE.UU., compra 10 discos de 28 TB y aun así ahorra más de 2000 dólares frente a Europa

Un usuario británico decidió volar a Estados Unidos para comprar 10 discos duros de 28 TB porque, incluso pagando vuelo y hotel, le salía más barato que adquirirlos en el Reino Unido, donde pudo ahorrar más de 2000 dólares. Y no hablamos de una oferta puntual por la que volar, sino de una diferencia de precio tan grande que justificó cruzar el Atlántico. Todo comenzó cuando el usuario, conocido como cgtechuk en Reddit y miembro de la comunidad r/DataHoarder, detectó el desfase de precios en su país.

taSanás #4 taSanás
Umm, taxes quizá?
#1 Archaic_Abattoir
No tengo tanto porno descargado como para necesitar 28 TB.
#8 Tecar
Es como si me voy al pueblo compro cuatro sacos de patatas y me las traigo en el coche.
Pues contando gasolina y demás me sale más barato que en el súper.
woody_alien #5 woody_alien
Pillarse 280TB ya es SDD (Síndrome Diógenes Digital).
EGraf #9 EGraf *
decir que "el mercado está roto" porque alguien decide comprar 280 Tb (280!!!) y resulta que uno de los países más baratos para comprar tecnología es, oh sorpresa, más barato... es un poco exagerado. Que estamos hablando de una diferencia de 7 usd por Tb y para conseguirla no pagó por los vuelos porque los canjeó por millas que ya tenía (cosa que no dice el artículo, pero si el post de reddit al que referencia)
hazardum #2 hazardum *
Desde que empezó toda la crisis de la ram y demás, los SSD se han puesto las nubes, pero los HDD que se habian mantenido a precios bajos durante mucho tiempo ahora también han subido bastante de precio.

Hace relativamente poco, por 50-60 euros te comprabas un disco de 2TB, ahora estan por el doble o mas..
Andreham #3 Andreham
Esto ya se hacía en los 2000 con móviles y otras cosas, es volver a los clásicos.

Lo que me pregunto es si hacía falta el paripé o si para hacerlo tuvo que cometer un delito (si podía simplemente comprarlo online y que se lo mandasen pagando aduanas o si lo metió en una maleta y lo trajo de vuelta para NO DECLARARLO en aduanas).
Alakrán_ #6 Alakrán_
#3 Esa es la pregunta mágica, ¿Los discos duros son de contrabando o declarados?
ElBeaver #7 ElBeaver
Antes reciclaba discos duros de aparatos obsoletos. Cuando estaba en el Reino Unido, solía conseguir dispositivos de satélite de Sky y les extraía el HDD. No era mucho, solo 500 GB, pero era gratis y lo único rescatable de esos equipos. Ahora ya no es posible quedarse con los dispositivos.
