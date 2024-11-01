El mercado de HDD está roto: vuela a EE.UU., compra 10 discos de 28 TB y aun así ahorra más de 2000 dólares frente a Europa

Un usuario británico decidió volar a Estados Unidos para comprar 10 discos duros de 28 TB porque, incluso pagando vuelo y hotel, le salía más barato que adquirirlos en el Reino Unido, donde pudo ahorrar más de 2000 dólares. Y no hablamos de una oferta puntual por la que volar, sino de una diferencia de precio tan grande que justificó cruzar el Atlántico. Todo comenzó cuando el usuario, conocido como cgtechuk en Reddit y miembro de la comunidad r/DataHoarder, detectó el desfase de precios en su país.
| etiquetas: discos duros , hdd , europa , estados unidos , 2000 dólares , ahorro
Pues contando gasolina y demás me sale más barato que en el súper.
Hace relativamente poco, por 50-60 euros te comprabas un disco de 2TB, ahora estan por el doble o mas..
Lo que me pregunto es si hacía falta el paripé o si para hacerlo tuvo que cometer un delito (si podía simplemente comprarlo online y que se lo mandasen pagando aduanas o si lo metió en una maleta y lo trajo de vuelta para NO DECLARARLO en aduanas).