El mercado de bonos alerta de un futuro inesperado: los inversores se protegen ante una IA que ponga en riesgo la economía

Cada vez que se anuncia un nuevo modelo de IA (OpenAI, Anthropic, DeepMind, xAI, DeepSeek), caen los rendimientos de los bonos a largo plazo de EEUU. Ahora surge otra hipótesis: la IA funciona tan bien que amenaza modelos de negocio completos y millones de empleos.
| etiquetas: ia , economía
Como cocinar una rana viva. La temperatura sube poco a poco y para cuando se quiere dar cuenta, ya no puede saltar fuera de la cazuela.
La rana somos la gente. Los que cocinan la rana son las elites y los milmillonarios.