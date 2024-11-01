edición general
El mercado de bonos alerta de un futuro inesperado: los inversores se protegen ante una IA que ponga en riesgo la economía

Cada vez que se anuncia un nuevo modelo de IA (OpenAI, Anthropic, DeepMind, xAI, DeepSeek), caen los rendimientos de los bonos a largo plazo de EEUU. Ahora surge otra hipótesis: la IA funciona tan bien que amenaza modelos de negocio completos y millones de empleos.

7 2 0 K 131 tecnología
Gry #1 Gry *
Si peta pone en riesgo la economía y si funciona también :clap:
capitan__nemo #2 capitan__nemo *
#1 Se tratará de moverse en el canal de flujo, como en los videojuegos. Que no ponga en riesgo la economia por explotar del todo la burbuja y que no ponga en riesgo la economia reduciendo el empleo demasiado rapido.

Como cocinar una rana viva. La temperatura sube poco a poco y para cuando se quiere dar cuenta, ya no puede saltar fuera de la cazuela.

La rana somos la gente. Los que cocinan la rana son las elites y los milmillonarios.  media
#3 CrudaVerdad
¿De verdad la IA es capaz de escribir millones de líneas de código en muy pocos minutos, sin errores que satisfagan los miles de casos de uso para un sistema?
